30 perce
Fotókon az ország legcsúnyább határátkelője - tovább lobbizik miatta Rajka
A határátkelőnél naponta autók százai hajtanak el, mégis úgy néz ki, mintha évek óta senki sem járt volna a környéken. Kiss Vince rajkai polgármester szerint az ország legrondább határátkelője ügyében évek óta lobbiznak, legutóbb egy hónapja írt levelet a témában a térség országgyűlési képviselőjének. Így néz ki az egykor szigorúan ellenőrzött rajkai kishatár.
A rajkai határátkelő (kishatár) egykor szigorúan őrzött, sokszor félelmet keltő hely volt, ahol a vasfüggöny rideg valósága választotta el egymástól a szomszédos országokat és az ott élő embereket. Ma szabadon járhatunk át rajta. Igaz, jobban körbenézve, elszomorító képet kapunk.
A határátkelő története
A Rajkán található határátkelőhely a magyar–szlovák (korábban magyar–csehszlovák) határ egyik fontos pontja volt, amely hosszú évtizedeken keresztül meghatározta a település és a környék életét.
Nézze meg képgalériánkat:
Így néz ki ma az ország legcsúnyább határátkelője, rendezéséért lobbizik a rajkai önkormányzatFotók: Kerekes István
- A település mindig fontos szerepet be. A második világháborút követően a rajkai kishatár szigorúan ellenőrzött átkelővé vált: útlevelek, vámvizsgálatok, sorompók és fegyveres határőrök szabályozták a közlekedést. A helyiek csak kivételes esetekben kelhettek át, a mindennapokban a határ elválasztott, nem összekötött.
- Az 1970–1980-as években a tiltások szimbólumává vált. Sokan emlékeznek a hosszú sorokra, a határőrök szigorú tekintetére és a vámvizsgálatokra. Aztán a 80-as évektől, a politikai enyhülés idején egyre több könnyítés lépett életbe, például a kishatárforgalmi engedélyek rendszere, ami lehetővé tette a rövid látogatásokat.
- A rendszerváltást követően, a vasfüggöny lebontásával a rajkai határátkelő is új korszakba lépett. A 90-es évektől kezdve mind a személy-, mind a teherforgalom jelentősen megnőtt, Rajka pedig fontos kapu lett Pozsony felé.
- Az M15-ös autópályán is átkelhetünk Szlovákiába.
Szellemátkelő Szlovákia felé
Az igazi fordulatot Magyarország és Szlovákia schengeni övezethez való csatlakozása hozta el. 2007 decemberében megszűntek a határellenőrzések, a rajkai határátkelő pedig elvesztette klasszikus funkcióját. Az addig forgalmas ellenőrzőpont épületei hirtelen üressé váltak, s az évek során lepusztultak. A helyiek csak „szellemátkelőnek” nevezték a romos határőrházakat.
Az egykori kishatárépület lassan tehát két évtizede romosan állt, sokak szerint „tájsebként” rontja a környék képét. 2016-ban takarítás és előkészületek indultak a bontására, majd az M15-ös autópálya teljes kiépítése újabb közlekedési lehetőségeket nyitott, így a régi kishatár szerepe végleg megszűnt (igaz időszakosan tölt be még határfunkciót, például járványok idején). Ma az átjárás teljesen akadálymentes, Rajka és a szomszédos Dunacsún, illetve Pozsony között napi ingázás zajlik: Rajkától Mosonmagyaróvárig szlovák állampolgárok százai közlekednek otthonuk és munkahelyük, oktatási intézményük között.
A romos állapotok a helyi önkormányzatot is foglalkoztatják
Még 2016-ban írtunk róla, hogy a 2007-es schengeni csatlakozás óta eltelt több mint nyolc év alatt a fosztogatók és az „idő vasfoga" teljesen tönkretették az épületet. Az egykor szebb napokat is látott átkelő jelentősége már korábban, az új objektum átadásával megváltozott, hazánk schengeni csatlakozása után pedig teljesen elvesztette funkcióját. Azóta teljesen kifosztották, széttörték, a balesetveszélyes romokat pedig az ingatlan kezelője távolíttatta el néhány éve. Korábban a rajkai önkormányzatnál felmerült, hogy megszerzik az ingatlant esetleges hasznosításra, de végül lemondtak róla.
– Már a schengeni csatlakozás előtt sem volt jó állapotban az épület, és azóta teljesen kifosztották. Gyakorlatilag egyedüli megoldás csak a bontása lenne – emeli ki Kiss Vince polgármester, aki régóta reméli, hogy pont kerülhet az ügy végére, és Magyarország „legszégyenteljesebb” határátkelőjét felszámolják.
Hiába várják a munkagépeket
A romos épület mára csak csúf forgalmi akadály a Rajka és Oroszvár közti úton. A forgalmi sávokat betonelemek választják el. A mintegy kétezer-ötszáz négyzetméteres objektum eltüntetésére már több mint tíz éve kiadták a bontási engedélyt. A munkagépek viszont azóta sem vonultak fel a területen.
– A rajkai kishatár tartozott már a vámhoz, a Belügyminisztériumhoz, legutóbb pedig a közútkezelőhöz került. Arról volt szó, hogy a hegyeshalmi kishatár rendezése után itt folytatódik a rekultiváció. Ha volt is előrelépés bármikor, jött a Covid, a háború és az energiaválság, nem jutott pénz a terület rendezésére, holott régóta lobbizunk ezért. Legutóbb éppen egy hónapja írtam Nagy István agrárminiszternek, a térség országgyűlési képviselőjének ebben az ügyben – húzta alá a rajkai faluvezető.
Jelenleg az átkelő egyik oldalán megy a forgalom, az egykori kilépő oldalt betonelemekkel zárták le. Az épület mellett az útburkolat is igencsak kátyús, zötyögősen lehet átmenni Szlovákiába. Csak remélni lehet, hogy előbb utóbb jut forrás erre a tájsebre.