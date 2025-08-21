Fotókon az ország legcsúnyább határátkelője - tovább lobbizik miatta Rajka

A romos állapotok a helyi önkormányzatot is foglalkoztatják

Még 2016-ban írtunk róla, hogy a 2007-es schengeni csatlakozás óta eltelt több mint nyolc év alatt a fosztogatók és az „idő vasfoga" teljesen tönkretették az épületet. Az egykor szebb napokat is látott átkelő jelentősége már korábban, az új objektum átadásával megváltozott, hazánk schengeni csatlakozása után pedig teljesen elvesztette funkcióját. Azóta teljesen kifosztották, széttörték, a balesetveszélyes romokat pedig az ingatlan kezelője távolíttatta el néhány éve. Korábban a rajkai önkormányzatnál felmerült, hogy megszerzik az ingatlant esetleges hasznosításra, de végül lemondtak róla.

– Már a schengeni csatlakozás előtt sem volt jó állapotban az épület, és azóta teljesen kifosztották. Gyakorlatilag egyedüli megoldás csak a bontása lenne – emeli ki Kiss Vince polgármester, aki régóta reméli, hogy pont kerülhet az ügy végére, és Magyarország „legszégyenteljesebb” határátkelőjét felszámolják.

Hiába várják a munkagépeket

A romos épület mára csak csúf forgalmi akadály a Rajka és Oroszvár közti úton. A forgalmi sávokat betonelemek választják el. A mintegy kétezer-ötszáz négyzetméteres objektum eltüntetésére már több mint tíz éve kiadták a bontási engedélyt. A munkagépek viszont azóta sem vonultak fel a területen.

– A rajkai kishatár tartozott már a vámhoz, a Belügyminisztériumhoz, legutóbb pedig a közútkezelőhöz került. Arról volt szó, hogy a hegyeshalmi kishatár rendezése után itt folytatódik a rekultiváció. Ha volt is előrelépés bármikor, jött a Covid, a háború és az energiaválság, nem jutott pénz a terület rendezésére, holott régóta lobbizunk ezért. Legutóbb éppen egy hónapja írtam Nagy István agrárminiszternek, a térség országgyűlési képviselőjének ebben az ügyben – húzta alá a rajkai faluvezető.