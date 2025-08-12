Három helyen mentettek életet az érzékelők

Az elmúlt hétvégén Győrben három helyen mentettek életet a szén-monoxid-érzékelők, közölte a katasztrófavédelem. Pénteken nem sokkal éjfél előtt a Szél utcában egy családi ház fürdőszobájában jelzett a szén-monoxid-érzékelő, miközben egy gázüzemű vízmelegítő működött. A gázszolgáltató szakemberét a helyszínre kérték, aki megállapította, hogy nem volt megfelelő a levegőellátottság, ezért a hiba kijavításáig kizárta a készüléket a szolgáltatásból. Szombaton kora délután az Álmos utcában egy társasházi lakásban figyelmeztetett a szén-monoxid-érzékelő, ahol egy kombi gázkazán üzemelt. Három ember és egy kutya volt a lakásban, amikor az érzékelő jelzett. Rosszullétre nem panaszkodtak, azonban a magas mért érték miatt a mentőket is riasztották. Szintén szombaton, a kora esti órákban az Árpád úton figyelmeztetett veszélyre a szén-monoxid-érzékelő. A lakók elhagyták az ingatlant és megkezdték a szellőztetést. Az érzékelőknek köszönhetően senki sem sérült meg az esetek során.