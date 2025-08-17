Baleset
1 órája
Három autó karambolozott az M1-esen
Újabb baleset az M1-es sztrádán, kocsik ütköztek össze, torlódott a forgalom.
Fotó: Molcsányi Máté
Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi csomópont előtt. A leállósávot és a külső sávot foglalják el a balesetet szenvedett járművek. A 83-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom az intézkedés idején.
Cikkünk közzétételekor a torlódás több, mint 5 kilométeres - közölte az Útinform.
