Három autó karambolozott az M1-esen

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a komáromi csomópont előtt. A leállósávot és a külső sávot foglalják el a balesetet szenvedett járművek. A 83-as kilométernél csak egy sávon halad a forgalom az intézkedés idején.

Cikkünk közzétételekor a torlódás több, mint 5 kilométeres - közölte az Útinform.