augusztus 15., péntek

Mária névnap

29°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalákában készül

2 órája

Épül a harangláb a pannonhalmi Ürmös Portán - fotók

Címkék#Ürmös Porta#Pottyondy Ákos#béke

Az Ürmös Portán mindig történik valami. Most éppen kalákában alkotnak. Pottyondy Ákos és barátai ötlete nyomán harangláb készül.

Barki Andrea

Pottyondy Ákos, aki a pannonhalmi Ürmös Portán gyógynövényekkel, illetve régi tájfajta gyümölcsfákkal foglalkozik, egy harangláb építésébe fogott a dombtetőn, ahonnan csodaszép a kilátás a környező vidékre, s valószínűleg innen messze hallik majd a harang szava. No, nem a kilátás miatt épül ide pusztán a harangláb. Praktikus oka is van.

harangláb
Pottyondy Ákos a pannonhalmi Ürmös Portán harangláb építésébe fogott.
Fotó: Krizsán Csaba

Harangláb a dombtetőn

– Előadásaim végén azt szoktam mondani, hogy csak víz legyen meg közösség, mert ha ez a kettő van, akkor minden van. Ez a harangláb tulajdonképpen erről szól. Ha megnézzük, itt a dombtetőn a harangláb mellett jobbról és balról is egy-egy tartály van elásva, 10 köbméter víz fér bele. Itt a dombtetőn ez azért fontos, mert innen tudom öntözni gravitációsan azt a másfél hektáros területet, amelyen a régi gyümölcsfáimat gyűjtöm – mutatott körbe Ákos az épülő haranglábnál. Ahhoz, hogy vizet tudjon gyűjteni a tartályokba, szüksége volt egy épületre, amelynek a tetejéről össze tudja gyűjteni az esővizet.

harangláb
Égig ér a harangláb.
Fotó: Krizsán Csaba

– Úgy gondoltuk, hogy mindenképp valami különleges épületet szeretnénk, ami nem pusztán egy tető, hanem jelképként is szolgálhat. Volt egy kezdeményezés a déli harangszó újbóli népszerűsítésére, illetve Lengyelországból indult egy kezdeményezés, hogy épüljenek haranglábak, emlékoszlopok, amelyek a két népet összekötik. 

Harangra gyűjtenek a pannonhalmi Ürmös Portán

Fotók: Krizsán Csaba
  • A víznek, 
  • a déli harangszónak, 
  • és a haranglábnak az ötlete nyomán állt össze a fejemben, hogy akkor ide építsünk egy haranglábat. 

Hogy a közösség is megjelenjen, arra gondoltam, hogy akinek van kedve beszállni ebbe a munkába, az jöjjön és így épüljön egy harangláb a békéért – mesélte Ákos, hogyan állt össze az ötlet.

harangláb
Csütörtök délután a résztvevők egy csoportja.
Fotó: Krizsán Csaba

A gondolatot tett követte. Ákos megtervezte a haranglábat a régi hasonló építmények tanulmányozása után, majd megszervezte és meghirdette a munkát, ami a hét végén egy Misztrál koncerttel kezdődött el az Ürmös Portán. A szorgos kezek munkája nyomán, csütörtök délutánra felkerül a harangláb teteje, pénteken elkészül a cserepezése és a munka dandárja augusztus 16-án szintén egy koncerttel, Tolcsvay Béla, Petrás Mária, Török Tilla és Heinczinger Mika Aranyfényű Asszony című előadásával zárul. A felajánlásokkal, résztvevőkkel együtt száz felett jár a munkában résztvevők száma már.

harangláb
A táblán a kalákában résztvevők aláírása.
Fotó: Krizsán Csaba

Joggal kérdezhetjük, hol van a harang, de ez még odébb van. Ákos azt szeretné, ha majd a harangot is közösen tudnák kiönteni. – Török Máté barátom ötlete, hogy míg régen a harangokból öntöttek ágyút, most fordítsuk meg a dolgot. Olyan harangot szeretnénk önteni, melyek anyaga részben kilőtt töltényhüvelyekből áll majd össze, hogy ez a harang ez által is a békét hirdesse – mesél terveiről Pottyondy Ákos.

Kaláka

A kaláka egy népi szótárban és néprajzi lexikonokban is szereplő fogalom, amely közösségi, önkéntes munkát jelent, ahol a résztvevők segítenek egymásnak egy-egy nagyobb munka elvégzésében. 

A kaláka régen nagyon fontos dolog volt. Nem kellett mindenkinek mindenhez értenie, viszont mindenki értett valamihez. Így egy nagyobb munka, akár egy ház építése, vagy szüret során volt mindig valaki, aki a munkát vezette, a többiek pedig segítettek benne. Összefogtak az emberek, és közösen végezték el a feladatot. A közös munkának, a munka utáni együttlétnek, a közös étkezésnek, a beszélgetésnek közösségteremtő ereje van. Az Ürmös Porta is ilyen közösségteremtő hely a maga tevékenységeivel.


 

 

 

 

                                          

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu