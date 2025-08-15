Épül a harangláb a pannonhalmi Ürmös Portán - fotók

Pottyondy Ákos, aki a pannonhalmi Ürmös Portán gyógynövényekkel, illetve régi tájfajta gyümölcsfákkal foglalkozik, egy harangláb építésébe fogott a dombtetőn, ahonnan csodaszép a kilátás a környező vidékre, s valószínűleg innen messze hallik majd a harang szava. No, nem a kilátás miatt épül ide pusztán a harangláb. Praktikus oka is van.

Pottyondy Ákos a pannonhalmi Ürmös Portán harangláb építésébe fogott.

Fotó: Krizsán Csaba

Harangláb a dombtetőn

– Előadásaim végén azt szoktam mondani, hogy csak víz legyen meg közösség, mert ha ez a kettő van, akkor minden van. Ez a harangláb tulajdonképpen erről szól. Ha megnézzük, itt a dombtetőn a harangláb mellett jobbról és balról is egy-egy tartály van elásva, 10 köbméter víz fér bele. Itt a dombtetőn ez azért fontos, mert innen tudom öntözni gravitációsan azt a másfél hektáros területet, amelyen a régi gyümölcsfáimat gyűjtöm – mutatott körbe Ákos az épülő haranglábnál. Ahhoz, hogy vizet tudjon gyűjteni a tartályokba, szüksége volt egy épületre, amelynek a tetejéről össze tudja gyűjteni az esővizet.

Égig ér a harangláb.

Fotó: Krizsán Csaba

– Úgy gondoltuk, hogy mindenképp valami különleges épületet szeretnénk, ami nem pusztán egy tető, hanem jelképként is szolgálhat. Volt egy kezdeményezés a déli harangszó újbóli népszerűsítésére, illetve Lengyelországból indult egy kezdeményezés, hogy épüljenek haranglábak, emlékoszlopok, amelyek a két népet összekötik.