7 órája
Épül a harangláb a pannonhalmi Ürmös Portán - fotók
Az Ürmös Portán mindig történik valami. Most éppen kalákában alkotnak. Pottyondy Ákos és barátai ötlete nyomán harangláb készül.
Pottyondy Ákos, aki a pannonhalmi Ürmös Portán gyógynövényekkel, illetve régi tájfajta gyümölcsfákkal foglalkozik, egy harangláb építésébe fogott a dombtetőn, ahonnan csodaszép a kilátás a környező vidékre, s valószínűleg innen messze hallik majd a harang szava. No, nem a kilátás miatt épül ide pusztán a harangláb. Praktikus oka is van.
Harangláb a dombtetőn
– Előadásaim végén azt szoktam mondani, hogy csak víz legyen meg közösség, mert ha ez a kettő van, akkor minden van. Ez a harangláb tulajdonképpen erről szól. Ha megnézzük, itt a dombtetőn a harangláb mellett jobbról és balról is egy-egy tartály van elásva, 10 köbméter víz fér bele. Itt a dombtetőn ez azért fontos, mert innen tudom öntözni gravitációsan azt a másfél hektáros területet, amelyen a régi gyümölcsfáimat gyűjtöm – mutatott körbe Ákos az épülő haranglábnál. Ahhoz, hogy vizet tudjon gyűjteni a tartályokba, szüksége volt egy épületre, amelynek a tetejéről össze tudja gyűjteni az esővizet.
– Úgy gondoltuk, hogy mindenképp valami különleges épületet szeretnénk, ami nem pusztán egy tető, hanem jelképként is szolgálhat. Volt egy kezdeményezés a déli harangszó újbóli népszerűsítésére, illetve Lengyelországból indult egy kezdeményezés, hogy épüljenek haranglábak, emlékoszlopok, amelyek a két népet összekötik.
Harangra gyűjtenek a pannonhalmi Ürmös PortánFotók: Krizsán Csaba
- A víznek,
- a déli harangszónak,
- és a haranglábnak az ötlete nyomán állt össze a fejemben, hogy akkor ide építsünk egy haranglábat.
Hogy a közösség is megjelenjen, arra gondoltam, hogy akinek van kedve beszállni ebbe a munkába, az jöjjön és így épüljön egy harangláb a békéért – mesélte Ákos, hogyan állt össze az ötlet.
A gondolatot tett követte. Ákos megtervezte a haranglábat a régi hasonló építmények tanulmányozása után, majd megszervezte és meghirdette a munkát, ami a hét végén egy Misztrál koncerttel kezdődött el az Ürmös Portán. A szorgos kezek munkája nyomán, csütörtök délutánra felkerül a harangláb teteje, pénteken elkészül a cserepezése és a munka dandárja augusztus 16-án szintén egy koncerttel, Tolcsvay Béla, Petrás Mária, Török Tilla és Heinczinger Mika Aranyfényű Asszony című előadásával zárul. A felajánlásokkal, résztvevőkkel együtt száz felett jár a munkában résztvevők száma már.
Joggal kérdezhetjük, hol van a harang, de ez még odébb van. Ákos azt szeretné, ha majd a harangot is közösen tudnák kiönteni. – Török Máté barátom ötlete, hogy míg régen a harangokból öntöttek ágyút, most fordítsuk meg a dolgot. Olyan harangot szeretnénk önteni, melyek anyaga részben kilőtt töltényhüvelyekből áll majd össze, hogy ez a harang ez által is a békét hirdesse – mesél terveiről Pottyondy Ákos.
Kaláka
A kaláka egy népi szótárban és néprajzi lexikonokban is szereplő fogalom, amely közösségi, önkéntes munkát jelent, ahol a résztvevők segítenek egymásnak egy-egy nagyobb munka elvégzésében.
A kaláka régen nagyon fontos dolog volt. Nem kellett mindenkinek mindenhez értenie, viszont mindenki értett valamihez. Így egy nagyobb munka, akár egy ház építése, vagy szüret során volt mindig valaki, aki a munkát vezette, a többiek pedig segítettek benne. Összefogtak az emberek, és közösen végezték el a feladatot. A közös munkának, a munka utáni együttlétnek, a közös étkezésnek, a beszélgetésnek közösségteremtő ereje van. Az Ürmös Porta is ilyen közösségteremtő hely a maga tevékenységeivel.