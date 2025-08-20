Díszpolgárt avattak Csornán, Háncs Károly érdemelte ki a kitüntetést, Pro Csorna díjas lett dr. Baráth Csaba

Videó: Kiss Csaba és Kiss Anna Luca közreműködtek a csornai ünnepi műsorban:

Önzetlenül szolgálta a közjót

A Pro Csorna Emlékérmet dr. Baráth Csaba kapta meg öt és fél évtizedes szakmai pályája, a közjót szolgáló, önzetlen közéleti és társadalmi szerepvállalása, több mint három évtizedes példaértékű aktív szabadidős tevékenységéért. 1968-tól él Csornán, 1973-ban tett ügyvédi szakvizsgát, harminc éven át, 2014-ig, nyolcvan éves koráig praktizált ügyvédként. 1990 és 1994 között tagja volt a város képviselő-testületének. A sporthoz aktív kapcsolat fűzte. A Csornai Sportegyesületnek társadalmi munkában volt jogtanácsosa, később elnökhelyettese. A kétezres évek elején jogsegélyszolgálati feladatokat látott el a Máltai Szeretetszolgálatnál. Sportteljesítménye nem csak megyei, de országos szinten is elismerésre méltó. Úszás, kerékpározás, túrázás, a hosszú távok embere. Megjárta az El Caminot, huszonegyszer átúszta a Balatont, számos tengeri hosszútáv úszás fűződik nevéhez. Míg szaktudásával a közösséget szolgákat, életvitelével, sportszeretetével az egészséges életmód csornai nagykövete.

Elismerések Csorna szolgálatáért

Csorna Szolgálatáért díjat kapott augusztus 20-án Nagy Eszter, a csornai rendelőintézet laboratóriumi asszisztense két évtizedes, elhivatott tevékenység elismeréseként. Nagy Eszter 2003-ban kezdett dolgozni a Margit kórház laboratóriumában. 2013-ban hivatalosan is laboratóriumi szakasszisztens képesítést szerzett. 2016-tól az egészségügyi szakdolgozók kamarájának helyi elnöke.

Csorna szolgálatáért díjas lett dr. Czumbil Norbert orvos, neurológus részére több két évtizedes, Csorna betegellátása terén kiemelkedő elkötelezettséggel és példamutatóan magas színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismeréseként. Czumbil doktor Csornán kezdte orvosi pályafutását, jelenleg a Margit kórház szakrendelőjében és a rehabilitációs osztályon dolgozik.

derűs,

nyugodt,

segítőkész orvos, akit betegei szeretete és megbecsülése övez. A testi és leli egyensúly megteremtésére és megtartására, mint az egészségmegőrzés egyik alapfeltételeként tekint, ezért a sport, a rendszeres testmozgás elkötelezett híve.

Ugyancsak Csorna szolgálatáért díjat kapott Szűcs Imréné kisgyermeknevelő négy évtizedes, áldozatos és példaértékű szakmai munkája elismeréseként. 1985-ben kezdte el a munkát a csornai bölcsődében, mint gondozónő. 1986-ban csecsemő- és gyermekgondozó szakképesítést szerzett, később felsőfokú kisgyermek gondozó-nevelő végzettséget szerzett. Szívvel-lélekkel neveli és gondozza a gyerekeket. Hozzájárul a gyerekek testi-lelki egészséges fejlődéséhez, biztos hátteret ad a szülők számára. A bölcsőde gyermekvédelmi felelőse is ő, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyerekekre.