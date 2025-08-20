1 órája
Díszpolgárt avattak Csornán, Háncs Károly érdemelte ki a kitüntetést, Pro Csorna díjas lett dr. Baráth Csaba
A csornai augusztus 20-i ünnepséget a premontrei rendház dísztermében tartották, melyen a díszpolgári kitüntetést Háncs Károly vehette át. Háncs Károly hét cikluson át dolgozott önkormányzati képviselőként.
Háncs Károly nyugdíjas tanár, volt önkormányzati képviselő, jelenleg polgármesteri biztos Csorna legújabb díszpolgára. A kitüntetést szerdán a premontrei rendház dísztermében, a város augusztus 20-i ünnepségén vette át Háncs Károly. A Pro Csorna díjat dr. Baráth Csaba nyugdíjas ügyvéd, senior sportoló kapta meg. A csornai rendezvény szónoka Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár volt. Az új kenyeret az egyházak képviselői, Erlitz Anita református lelkész, Tubán József evangélikus lelkész és Fazakas Zoltán Márton premontrei apát áldották meg.
Helyi kitüntetés, Háncs Károly a díszpolgár
– Szeretettel, de határozottan, felkészülten, de nem megalkuvóan, értéket megmutatva és az értéktelenre rávilágítva adjuk tovább a hitet, adjuk tovább a keresztény tanítást! A falvankénti tíz templom építése Szent István idejében figyelmeztessen kötelességünkre: felújítás, építés, szépítés, ahogy azt tettük az elmúlt években és tesszük most is. Ne engedjük az Isten házát rombolni, megszentségteleníteni, mulatóvá, szórakozóhellyé átalakítani. Ezer évvel nyugatról a hitet kaptuk, most szörnyű híreket, mit történik ott templomainkkal, szakrális helyeinkkel. Ne tárjuk szét a kezünket! Őrizzük meg ezer éves történelmi magyarságunkat és csodálatos nyelvünket, kultúránkat - hívta fel a figyelmet a politikus beszédében.
Az eseményen készült képgalériánk:
Díszpolgárt avattak Csornán, Háncs Károly érdemelte ki a kitüntetést, Pro Csorna díjat lett dr. Baráth CsabaFotók: CSKA
A hagyományok szerint a városi ünnepségen helyi kitüntetéseket adott át dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester. Csorna város díszpolgára lett tehát Háncs Károly helyi és országos szinten is egyedülálló közéleti és társadalmi életpálya, valamint Csorna fejlődése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Háncs Károly 1978-ban a mai Széchenyi István, akkor Bodnár Alajos Általános Iskolában kezdte pályáját, ahol harmincöt éven keresztül nevelte és tanította a csornai és környékbeli gyerekeket. Közszolgálati munkássága az újkori magyar demokrácia teljes időszakát felöleli a rendszerváltástól napjainkig. Az 1990-ben tartott helyhatósági választások során megszerzett önkormányzati képviselői mandátum a közösségért való cselekvés új lehetőségét teremtette meg számára. A hét választási cikluson átívelő pályafutás nem jöhetett volna létre eredményes képviselői munka, a közösség iránti elkötelezettség, valamint a választói bizalom megtartása nélkül. Az évtizedek szakmai tapasztalata, a helyismerete ma is nélkülözhetetlen a településvezetés számára.
Videó: Kiss Csaba és Kiss Anna Luca közreműködtek a csornai ünnepi műsorban:
Önzetlenül szolgálta a közjót
A Pro Csorna Emlékérmet dr. Baráth Csaba kapta meg öt és fél évtizedes szakmai pályája, a közjót szolgáló, önzetlen közéleti és társadalmi szerepvállalása, több mint három évtizedes példaértékű aktív szabadidős tevékenységéért. 1968-tól él Csornán, 1973-ban tett ügyvédi szakvizsgát, harminc éven át, 2014-ig, nyolcvan éves koráig praktizált ügyvédként. 1990 és 1994 között tagja volt a város képviselő-testületének. A sporthoz aktív kapcsolat fűzte. A Csornai Sportegyesületnek társadalmi munkában volt jogtanácsosa, később elnökhelyettese. A kétezres évek elején jogsegélyszolgálati feladatokat látott el a Máltai Szeretetszolgálatnál. Sportteljesítménye nem csak megyei, de országos szinten is elismerésre méltó. Úszás, kerékpározás, túrázás, a hosszú távok embere. Megjárta az El Caminot, huszonegyszer átúszta a Balatont, számos tengeri hosszútáv úszás fűződik nevéhez. Míg szaktudásával a közösséget szolgákat, életvitelével, sportszeretetével az egészséges életmód csornai nagykövete.
Elismerések Csorna szolgálatáért
Csorna Szolgálatáért díjat kapott augusztus 20-án Nagy Eszter, a csornai rendelőintézet laboratóriumi asszisztense két évtizedes, elhivatott tevékenység elismeréseként. Nagy Eszter 2003-ban kezdett dolgozni a Margit kórház laboratóriumában. 2013-ban hivatalosan is laboratóriumi szakasszisztens képesítést szerzett. 2016-tól az egészségügyi szakdolgozók kamarájának helyi elnöke.
Csorna szolgálatáért díjas lett dr. Czumbil Norbert orvos, neurológus részére több két évtizedes, Csorna betegellátása terén kiemelkedő elkötelezettséggel és példamutatóan magas színvonalon végzett szakmai tevékenysége elismeréseként. Czumbil doktor Csornán kezdte orvosi pályafutását, jelenleg a Margit kórház szakrendelőjében és a rehabilitációs osztályon dolgozik.
- derűs,
- nyugodt,
- segítőkész orvos, akit betegei szeretete és megbecsülése övez. A testi és leli egyensúly megteremtésére és megtartására, mint az egészségmegőrzés egyik alapfeltételeként tekint, ezért a sport, a rendszeres testmozgás elkötelezett híve.
Ugyancsak Csorna szolgálatáért díjat kapott Szűcs Imréné kisgyermeknevelő négy évtizedes, áldozatos és példaértékű szakmai munkája elismeréseként. 1985-ben kezdte el a munkát a csornai bölcsődében, mint gondozónő. 1986-ban csecsemő- és gyermekgondozó szakképesítést szerzett, később felsőfokú kisgyermek gondozó-nevelő végzettséget szerzett. Szívvel-lélekkel neveli és gondozza a gyerekeket. Hozzájárul a gyerekek testi-lelki egészséges fejlődéséhez, biztos hátteret ad a szülők számára. A bölcsőde gyermekvédelmi felelőse is ő, kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyerekekre.
Csorba szolgálatáért díjat adományozott az önkormányzat Szilágyi-Jéger Teréz festőművésznek, pedagógusnak, több évtizedes, kiemelkedő képzőművészeti, valamint pedagógusi tevékenysége elismeréseként. 1986-tól dolgozik pedagógusként, 2004-ben részese volt a Kerényi művészeti iskolában a képző- és iparművészeti képzés megszervezésének. A tanszak jelenleg száz fővel működik, színfoltja a város oktatási rendszerének. Művészeti, közösségi elhivatottsága kiállítások szervezésében is megnyilvánul.
Szintén Csorna szolgálatáért díjat vett át Herángli Ferenc, a csornai sportegyesület egykori labdarúgója és edzője, elnökségi tagja. Sportpályafutását a rábaszentandrási csapatban kezdte, Szanyban folytatta, majd Csornára került, ahol hét évig focizott. Labdarúgó pályafutása után edző lett. A csornai ifjúsági csapattal megyei első osztályban, majd az NB III-ban is ezüstérmes lett. 2002-től 2006-ig a labdarúgó alközpont vezetője volt. Tagja a CSSE felügyelő bizottságának, elnökségi tag.