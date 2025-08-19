2 órája
A telt ház előtt koncertező Halott Pénz darabokra törte a szívünk
Augusztus 19-én újra megtelt élettel a Szent István király út: a Szent István Napok egyik legjobban várt pillanata a Halott Pénz koncertje volt. A Halott Pénz sok év után tért vissza a Lajta parti városba, és nem okozott csalódást: telt ház előtt énekelték sokak kedvenc dalait.
A rajongók már jóval a kezdés előtt gyülekeztek, sokan családostul, baráti társaságokban érkeztek, hogy együtt élvezhessék a zenekar visszatérését. Nem túlzás azt mondani, hogy a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta Marsalkó Dávidékat – évek óta vártak rá, hogy újra testközelből hallhassák a Halott Pénz slágereit a Szent István Napok keretében.
A Halott Pénz visszatért egy fergeteges koncerttel
Amikor felcsendültek az első dallamok, azonnal érezhetővé vált a fesztiválhangulat: mindenki énekelte a jól ismert refréneket, a fiatalok ugráltak, közösen táncoltak. A zenekar nagy energiával játszott, a közönség pedig hálásan reagált – mintha egy régi barát tért volna vissza a városba.
Fotók: Kerekes István
A koncert nem csupán zenei élményt adott, hanem közösségi pillanatot is: összehozta a helyieket és a környékből érkezőket, és újra bebizonyította, hogy Mosonmagyaróvár közönsége tudja, hogyan kell ünnepelni. A Szent István Napok egyik csúcspontja a Halott Pénz fellépése volt, és a buli tovább folytatódik.
Csiszár Péter, a Flesch Nonprofit Kft. ügyvezetője, a rendezvény főszervezőjének tájékoztatása szerint a 2018 után a Szent István Napokra visszatérő együttes telt ház előtt játszott: mintegy tizenötezer érdeklődő érkezett a koncertre.