A telt ház előtt koncertező Halott Pénz darabokra törte a szívünk

A rajongók már jóval a kezdés előtt gyülekeztek, sokan családostul, baráti társaságokban érkeztek, hogy együtt élvezhessék a zenekar visszatérését. Nem túlzás azt mondani, hogy a közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta Marsalkó Dávidékat – évek óta vártak rá, hogy újra testközelből hallhassák a Halott Pénz slágereit a Szent István Napok keretében.

A közönség hatalmas lelkesedéssel fogadta a Halott Pénz zenekarát. Fotó: Kerekes István

A Halott Pénz visszatért egy fergeteges koncerttel

Amikor felcsendültek az első dallamok, azonnal érezhetővé vált a fesztiválhangulat: mindenki énekelte a jól ismert refréneket, a fiatalok ugráltak, közösen táncoltak. A zenekar nagy energiával játszott, a közönség pedig hálásan reagált – mintha egy régi barát tért volna vissza a városba.

