augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszély

52 perce

Ezek az ország halál útja - A legveszélyesebb szakaszok listája

Címkék#KSH#halálos baleset#Országos Rendőr-főkapitányság#halálút#halálos közúti baleset

A KSH hat évet felölelő baleseti statisztikája alapján ezeken az útszakaszokon vesztették a legtöbben életüket.

Dániel Viktória

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatásában térképen összegzi a személysérüléssel járó közúti baleseteket. Ebből kiderül a 2019 és 2024 között történt balesetek alapján melyek a halálutak, azaz azok a szakaszok, ahol a legtöbben veszítették életüket.

halálutak
Rövid szakaszokon rengeteg baleset. A rendőrség adatai alapján, a KSH térképé láthatók a halálutak.
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Győr-Moson-Sopron vármegye lakói számára örömteli hír, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság adataiból készült kimutatás alapján, a legveszélyesebb útszakaszok közül egy sincsen térségünkben, vagy a szomszédos vármegyébe.  Portálunk idén tavasszal összegyűjtött a legveszélyesebb utak listáját a térségre vonatkozóan. A KSH hat útszakaszt emelt ki, ahol az elmúlt években számos halálos közúti közlekedési baleset történt. 

Ezek közül is kiemelték a az 52-es, a 4-es és az 51-es út egy-egy szakaszát.

A halálutak listája:

  • M5 - Különösen a fővárosból ki- illetve be vezető szakasz tekinthető veszélyesnek, Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. A térkép szerint 14 halálos kimenetelű baleset történt ezen a szakaszon a vizsgált időszakban
  • 51-es út - Szintén a főváros kapujában egy igencsak rövid szakaszon történt a tragédiák sora,6 halálos baleset a Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közötti szakaszon. 
  • 10-es út -  A Pest megye határában Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt.
  • 52-es út - Kecskeméten a városból kihaladó 52-es út is sok áldozatot szedett. A városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat halálos baleset történt.
  • 44-es út - Kecskeméttől nem messze Nyárlőrinc felé vezető rövid útszakaszon egymáshoz közel 4 haláleset történt.
  • 4-es út - A szolnoki városközpontot elkerülő szakaszon 5 halálos baleset történt 

Ezen utak azért lettek kiemelve, mert egy-egy szakaszukon rendkívül magas a halálos végkimenetelű balesetek száma.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu