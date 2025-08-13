Ezek az ország halál útja - A legveszélyesebb szakaszok listája

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kimutatásában térképen összegzi a személysérüléssel járó közúti baleseteket. Ebből kiderül a 2019 és 2024 között történt balesetek alapján melyek a halálutak, azaz azok a szakaszok, ahol a legtöbben veszítették életüket.

Rövid szakaszokon rengeteg baleset. A rendőrség adatai alapján, a KSH térképé láthatók a halálutak.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Győr-Moson-Sopron vármegye lakói számára örömteli hír, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság adataiból készült kimutatás alapján, a legveszélyesebb útszakaszok közül egy sincsen térségünkben, vagy a szomszédos vármegyébe. Portálunk idén tavasszal összegyűjtött a legveszélyesebb utak listáját a térségre vonatkozóan. A KSH hat útszakaszt emelt ki, ahol az elmúlt években számos halálos közúti közlekedési baleset történt.

Ezek közül is kiemelték a az 52-es, a 4-es és az 51-es út egy-egy szakaszát.

A halálutak listája:

M5 - Különösen a fővárosból ki- illetve be vezető szakasz tekinthető veszélyesnek, Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. A térkép szerint 14 halálos kimenetelű baleset történt ezen a szakaszon a vizsgált időszakban

- Különösen a fővárosból ki- illetve be vezető szakasz tekinthető veszélyesnek, Ócsa, Újhartyán és Örkény térségében. A térkép szerint 14 halálos kimenetelű baleset történt ezen a szakaszon a vizsgált időszakban 51-es út - Szintén a főváros kapujában egy igencsak rövid szakaszon történt a tragédiák sora,6 halálos baleset a Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közötti szakaszon.

- Szintén a főváros kapujában egy igencsak rövid szakaszon történt a tragédiák sora,6 halálos baleset a Szigethalom, Dunavarsány és Kiskunlacháza közötti szakaszon. 10-es út - A Pest megye határában Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt.

- A Pest megye határában Piliscsaba és Leányvár között 6 tragédia történt. 52-es út - Kecskeméten a városból kihaladó 52-es út is sok áldozatot szedett. A városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat halálos baleset történt.

- Kecskeméten a városból kihaladó 52-es út is sok áldozatot szedett. A városközpontból a Kerekegyháza felé tartó leágazásig szintén hat halálos baleset történt. 44-es út - Kecskeméttől nem messze Nyárlőrinc felé vezető rövid útszakaszon egymáshoz közel 4 haláleset történt.

- Kecskeméttől nem messze Nyárlőrinc felé vezető rövid útszakaszon egymáshoz közel 4 haláleset történt. 4-es út - A szolnoki városközpontot elkerülő szakaszon 5 halálos baleset történt

Ezen utak azért lettek kiemelve, mert egy-egy szakaszukon rendkívül magas a halálos végkimenetelű balesetek száma.