Duna, ami összeköti a múltat és a jelent - Gönyű szombaton a vízi világ igazi találkozóhelye lesz, mutatjuk a programot
A hagyomány tisztelete és életben tartása éltet egy közösséget. Gönyűn a hajózás az örökség, amelynek tisztelete, emlékének továbbéltetése kovácsol közösséget. A hajós hagyományok tiszteletére jubileumi Duna nap lesz szombaton.
A több, mint 800 éves település, Gönyű igazi hajós település. Nem csak azért, mert a Duna mellett terül el. A történelem során meghatározó szerepet játszott a település életében a hajózás, lakóinak többsége is hajókon kereste a kenyerét. A gönyűi hajósok messze földön híresek voltak. A hajós hagyományok megőrzése a célja a Gönyűi Honismereti Egyletnek.
Hajós település múltja és jelene
– Számunkra, gönyűiek számára nagyon fontos az a hajós múlt, amelynek megőrzésére a Gönyűi Honismereti Egylet 20 évvel ezelőtt létre jött. Öt ember, Hadarics Vilmosné, Ágoston Zoltánné, Bagdánné Molnár Erzsébet, Ágoston Zoltán és Lakatos Attila 2003-ban kigondolta, ha már egyszer van nemzetközi Duna nap, mi sem kézenfekvőbb, hogy Gönyűnek is legyen sajátja. Lett is! De tovább gondolkodtak és felerősödött bennük a szándék, hogy azt a páratlan hajós értéket, ami Gönyűn található, valahogy meg kellene menteni, amíg nem késő – mondta el a kezdetekről Écsiné Dobai Ágnes.
Az elszánt kezdeményezők kopogtattak a hajós családoknál, hogy összegyűjtsék a leendő múzeum tárgyait. Nem mindig jártak sikerrel, ugyanis nem mindenki vált meg szívesen az addig féltve őrzött emlékeitől, és talán nem is hittek abban, hogy ez a terv sikerülhet. De az alapítók nem adták fel és kitartásuk, elszántságuk, a múlt iránti tiszteletük meghozta az eredményt. Kezdtek gyűlni a relikviák: igazolványok, oklevelek, megsárgult, a sok nézegetéstől megtört fényképek, egyenruhák.
Az elköltözött könyvtár helyén a Duna-nap keretében 2003-ban megnyílt a Hajóskiállítás. Onnantól a falubeliek kezdtek hinni a lehetőségben és sorban ajánlották fel a régen dédelgetett képet a nagypapáról, az apa kitüntetését, hajóskönyvét és még sok mindent.
– Ez egyben azt is jelentette, hogy ezt a munkát hivatalossá kell tenni: 2005. szeptemberében 16 fővel megalakult a Honismereti Egylet, amelynek hivatalos bejegyzésére 2005. november 30-án került sor – jegyezte meg Écsiné Dobai Ágnes, aki arról is beszámolt, hogy 2006-ban a temetőben jó emberek felajánlásának köszönhetően, elkészült az elhunyt hajósok emlékét őrző Kopjafa. A faanyag Győrvári Árpádnak köszönhető, az elkészült mű Simon László ravazdi fafaragó keze munkáját dicséri. A hajósok tapasztalata alapján 2008-ban adományokból felállították a Duna partján az országban egyedül álló, 15 méter magas hajósárbocot, melyen akkor még kódlobogókat lengetett a szél, ma már a Duna menti országok zászlait is.
Aztán 2009-ben a Főtéren, a mai Háry Dezső téren felállított az egylet egy kopjafát, amely Filep Ildikó és Dimitrov Rudolf akkori önkormányzati képviselők tiszteletdíjából létesült. Nemzeti ünnepeiken itt helyezik el a tisztelet koszorúit. Aztán 2010-ben „megszületett” a Gönyűi Hajóskrónika című könyv, mely a hajózás történetét, a gönyűi hajósok munkáját, életét, az itt élők és a Duna kapcsolatát mutatja be.
Időközben folyamatosan gazdagodott a kiállítás és kezdett szűk lenni a volt könyvtárhelyiség, ezért a régi faluházat az önkormányzat az egylet rendelkezésére bocsátotta, melybe a felújítás után 2018-ban megkezdődhetett az átköltözés. Temérdek munkát, időt és energiát fektettek bele az egylet tagjai, mire minden nagy és apró kis tárgyat felcímkéztek, leltároztak, becsomagoltak, hogy elindulhassanak az új helyükre.
2019. tavaszán az ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette egy új fejezet az egylet és a kiállítás életében. A gyűjtemény „Az élet a Duna partján” címet kapta. Az ország számos helyéről még külföldről is rengeteg felajánlás érkezett és érkezik ma is. Aztán jött az ötlet egy szabadtéri múzeumparkra. A múzeumot azóta is rengetegen látogatják és múzeumpedagógiai foglalkozások is zajlanak a falak között.
A Megyei Értéktár Bizottság felvette a „megyerikumok” közé a Gönyűi hajósmúltat és 2021. október 23-án megkaphattuk az ezt tanúsító oklevelet.
– A gönyűiek emlékezete a hagyomány. Azok az emlékek, szokások melyek ott élnek a hajósokban, a hajósfeleségekben, a gyerekekben. Minden egyes kis családnak és általuk a nagy családnak, a falunak is részévé váltak. Őrizzük a dolgos hétköznapok tárgyait, munkaeszközeit, de vigyázzuk az ünnepeket is. Rangos, a falu kiemelkedő ünnepévé vált a Duna nap, melynek keretében rész veszünk a falu lakosságával együtt a Hajósmisén, melyet egyedivé az oltárkerülés tesz. Egykor a hajósmisére tél végén, a behajózás előtt került sor, amikor a hajós családok Isten áldását kérték a szezonra. A mise egyedülálló része a hívek felajánlási körmenete, amikor a hajós zászlót követve, melyet egyenruhás hajósok visznek, az oltárt megkerülve adományaikat elhelyezik az oltáron. A hajósok hitélete mindig erős volt. A nagyapáink idején működött Gönyűi Hajós Egylet négy rézlámpát adományozott a templomnak. Ezeket és az arannyal hímzett karszalagokat az ünnepi, és hajósmiséken, illetve a hajós temetéseken használták. Külön lobogójuk is volt a védőszent, Szent Miklós képével díszítve. Ma az eredeti lobogó a Közlekedési Múzeumban található, hiteles másolata a gönyűi templomban van és ma is használjuk ünnepi alkalmakkor. A misét követően tisztelgünk a Duna parton és a folyam közepére beúszó hajóról az emlékezet koszorúi, a partról az égi vízen hajózó szeretteinkre gondolva virágok kerülnek a vízbe. Ezt a szokást minden évben, csakúgy, mint az idén megtartjuk – adott ízelítőt Ágnes a gazdag örökségből.
Jubileumi Duna nap
A jubileumi Duna napot augusztus 30-án szervezik a Duna partra. Gönyű ezen a napon a vízi világ igazi találkozóhelye lesz! Nyitva lesz a hajós helytörténeti kiállítás, be lehet járni a nagy hajókat.
- A programok sorát a hajós reggelivel és múltidézéssel kezdik a Pajtánál. Ez egy kötetlen találkozási lehetőség azoknak, akik valaha hajóztak, a Dunán éltek vagy egyszerűen csak szeretik ezt a világot. Ez az egyetlen esemény, amire regisztrálni kell.
- Aztán lesz matróz képzés gyerekeknek,
- valamint ugrálóvár,
- arcfestés,
- csillámtetkó,
- kreatív sarok,
- rendőrségi és vízügyi bemutatók,
- mini elektromos autózás, valamint a
- Sirály hajótársaság által szervezett sétahajózás és hajólátogatás.
15 órától kerül sor a hagyományos Kopjafa koszorúzásra, ahol megemlékeznek az elhunyt gönyűi hajósokról. 16 órától lesz Hajós szentmise, amelyet dr. Veres András megyéspüspök celebrál a római katolikus templomban, majd 17 órakor kerül sor a Duna koszorúzására, ezzel tisztelegve az elhunyt hajósok és a vízi áldozatok emléke előtt. 18 órától kezdetét veszi a mulatság.
A hajókürt is megszólal a múzeumban