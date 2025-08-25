Duna, ami összeköti a múltat és a jelent - Gönyű szombaton a vízi világ igazi találkozóhelye lesz, mutatjuk a programot

A több, mint 800 éves település, Gönyű igazi hajós település. Nem csak azért, mert a Duna mellett terül el. A történelem során meghatározó szerepet játszott a település életében a hajózás, lakóinak többsége is hajókon kereste a kenyerét. A gönyűi hajósok messze földön híresek voltak. A hajós hagyományok megőrzése a célja a Gönyűi Honismereti Egyletnek.

Jubileumi Duna nap a hajós településen.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Hajós település múltja és jelene

– Számunkra, gönyűiek számára nagyon fontos az a hajós múlt, amelynek megőrzésére a Gönyűi Honismereti Egylet 20 évvel ezelőtt létre jött. Öt ember, Hadarics Vilmosné, Ágoston Zoltánné, Bagdánné Molnár Erzsébet, Ágoston Zoltán és Lakatos Attila 2003-ban kigondolta, ha már egyszer van nemzetközi Duna nap, mi sem kézenfekvőbb, hogy Gönyűnek is legyen sajátja. Lett is! De tovább gondolkodtak és felerősödött bennük a szándék, hogy azt a páratlan hajós értéket, ami Gönyűn található, valahogy meg kellene menteni, amíg nem késő – mondta el a kezdetekről Écsiné Dobai Ágnes.

A hajós múzeum sok kincset rejt.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Az elszánt kezdeményezők kopogtattak a hajós családoknál, hogy összegyűjtsék a leendő múzeum tárgyait. Nem mindig jártak sikerrel, ugyanis nem mindenki vált meg szívesen az addig féltve őrzött emlékeitől, és talán nem is hittek abban, hogy ez a terv sikerülhet. De az alapítók nem adták fel és kitartásuk, elszántságuk, a múlt iránti tiszteletük meghozta az eredményt. Kezdtek gyűlni a relikviák: igazolványok, oklevelek, megsárgult, a sok nézegetéstől megtört fényképek, egyenruhák.

Gyűltek a hajós relikviák.

Fotó: archív/kisalfold.hu

Az elköltözött könyvtár helyén a Duna-nap keretében 2003-ban megnyílt a Hajóskiállítás. Onnantól a falubeliek kezdtek hinni a lehetőségben és sorban ajánlották fel a régen dédelgetett képet a nagypapáról, az apa kitüntetését, hajóskönyvét és még sok mindent.

– Ez egyben azt is jelentette, hogy ezt a munkát hivatalossá kell tenni: 2005. szeptemberében 16 fővel megalakult a Honismereti Egylet, amelynek hivatalos bejegyzésére 2005. november 30-án került sor – jegyezte meg Écsiné Dobai Ágnes, aki arról is beszámolt, hogy 2006-ban a temetőben jó emberek felajánlásának köszönhetően, elkészült az elhunyt hajósok emlékét őrző Kopjafa. A faanyag Győrvári Árpádnak köszönhető, az elkészült mű Simon László ravazdi fafaragó keze munkáját dicséri. A hajósok tapasztalata alapján 2008-ban adományokból felállították a Duna partján az országban egyedül álló, 15 méter magas hajósárbocot, melyen akkor még kódlobogókat lengetett a szél, ma már a Duna menti országok zászlait is.