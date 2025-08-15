augusztus 15., péntek

Határhelyzet

2 órája

Habár beköszöntött az ünnepnap, üres a magyar-osztrák határ

Ausztriában augusztus 15-én Nagyboldogasszony napja van, ami egy hivatalos munkaszüneti nap, ám a magyar–osztrák határnál nyoma sincs a korábbi évek ünnepi rohamának.

Kisalföld.hu

Ottjártunkkor alig néhány autó haladt át, a belépés és kilépés is mindössze pár másodpercet vett igénybe. A korábban megszokott, hosszú sorok és türelmetlen dudálások mára eltűntek, a határátkelők csendesen, forgalommentesen működtek.

Fotó: Rombai Péter

 

