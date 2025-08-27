augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

29°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Válts jegyet a kultúrára

2 órája

A vonattal érkezők kedvezményes belépőket válthatnak a Soproni Múzeum kiállításaira

Címkék#GYSEV Zrt#megállapodás#Soproni Múzeum

Válts jegyet a kultúrára – ezzel a szlogennel hirdetett közös akciót a Soproni Múzeum és a GYSEV Zrt. A kulturális intézmény és a vasúttársaság júniusban kötött együttműködési megállapodást. Ennek értelmében a vonattal a térségbe érkezők 20 százalékos kedvezményt kapnak Soproni Múzeum kiállításaira. Így a különleges élményt nyújtó Múzeumnegyed és a Lenck-Villa is jelentős kedvezménnyel látogatható az érvényes vasúti menetjeggyel rendelkező turisták számára.

Kisalföld.hu

A múzeum és a GYSEV júniusban jelentette be, hogy együttműködési megállapodást kötöttek. A cél a közösségi közlekedéssel utazók, valamint a múzeumi látogatók számának növelése, egymás programjainak kölcsönös segítése.

GYSEV
A megállapodást Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója és Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója írta alá még júnisuban Forrás: GYSEV Zrt.

Megállapodás a GYSEV és a Soproni Múzeum között

A megállapodás értelmében mostantól jelentős kedvezményt kapnak azok a látogatók, akik vonattal érkeznek Sopron térségébe: amennyiben érvényes vasúti menetjegyüket felmutatják a Soproni Múzeum valamelyik kiállítóhelyénél, 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg a belépőjüket.

„A Soproni Múzeum egyik legfontosabb feladata, hogy a történelmet és a kultúrát minél több emberhez eljuttassa. Ezért is örülünk, hogy együttműködhetünk a GYSEV Zrt.-vel oly módon, hogy aki vonattal érkezik Sopronba, és bemutatja érvényes jegyét, 20 százalék kedvezménnyel látogathatja kiállítóhelyeinket. Ez remek lehetőség arra, hogy még többen megismerjék a város kulturális értékeit, megtekinthessék a Tűztoronyból nyíló panorámát, bebarangolhassák a Múzeumnegyed csodás tereit, vagy elmerülhessenek a Lenck-villa polgári világában” – mondta el Tóth Imre, múzeumigazgató.

A kulturális intézmény kedvezményes belépőket kínál a vasúttársaság munkatársainak is: az arcképes vasutas igazolvány felmutatása esetén szintén 20%-kal olcsóbban vásárolhatnak belépőt a Soproni Múzeum kiállítóhelyeire.

További részletes információk a www.sopronimuzeum.hu weboldalon találhatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu