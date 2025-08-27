A vonattal érkezők kedvezményes belépőket válthatnak a Soproni Múzeum kiállításaira

A múzeum és a GYSEV júniusban jelentette be, hogy együttműködési megállapodást kötöttek. A cél a közösségi közlekedéssel utazók, valamint a múzeumi látogatók számának növelése, egymás programjainak kölcsönös segítése.

A megállapodást Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója és Tóth Imre, a Soproni Múzeum igazgatója írta alá még júnisuban Forrás: GYSEV Zrt.

Megállapodás a GYSEV és a Soproni Múzeum között

A megállapodás értelmében mostantól jelentős kedvezményt kapnak azok a látogatók, akik vonattal érkeznek Sopron térségébe: amennyiben érvényes vasúti menetjegyüket felmutatják a Soproni Múzeum valamelyik kiállítóhelyénél, 20 százalékos kedvezménnyel vásárolhatják meg a belépőjüket.

„A Soproni Múzeum egyik legfontosabb feladata, hogy a történelmet és a kultúrát minél több emberhez eljuttassa. Ezért is örülünk, hogy együttműködhetünk a GYSEV Zrt.-vel oly módon, hogy aki vonattal érkezik Sopronba, és bemutatja érvényes jegyét, 20 százalék kedvezménnyel látogathatja kiállítóhelyeinket. Ez remek lehetőség arra, hogy még többen megismerjék a város kulturális értékeit, megtekinthessék a Tűztoronyból nyíló panorámát, bebarangolhassák a Múzeumnegyed csodás tereit, vagy elmerülhessenek a Lenck-villa polgári világában” – mondta el Tóth Imre, múzeumigazgató.

A kulturális intézmény kedvezményes belépőket kínál a vasúttársaság munkatársainak is: az arcképes vasutas igazolvány felmutatása esetén szintén 20%-kal olcsóbban vásárolhatnak belépőt a Soproni Múzeum kiállítóhelyeire.

További részletes információk a www.sopronimuzeum.hu weboldalon találhatók.