Piaci árak a győri Vásárcsarnokból: így adják az őszibarackot - fotók

Címkék#győri vásárcsarnok#kápia#lecsó#paprika#őszibarack#árak

Pénteken dugig volt a csarnok, élettel teltek meg a falak, helyi terményekkel a pultok. Talán mindenki egy utolsó, nyári piacozásra vágyott? Körbejártunk, hogy megnézzük, az utolsó nyári napokban mennyiért kínálják az őstermelők portékájukat a győri Vásárcsarnokban.

Pardavi Mariann

A nyár végén sok családnál kerülnek elő az év során elrakosgatott befőttesüvegek, hogy ilyenkor ismét megtölthessék őket házi finomságokkal. Augusztus végére bőségesen beérett számos eltennivaló, kinek-kinek ízlése és vérmérséklete szerint készülhet lekvár, befőtt, savanyúság, lecsó, hogy aztán csinos üvegekben a spejz polcán várják a hűvös, szürke napokat. A győri Vásárcsarnok pénteki árait hoztuk. 

Vásárcsarnok, győr, őstermelő, győri vásárcsarnok
Juhász István écsi őstermelő mézédes őszibarackot kínál a győri Vásárcsarnokban. 
Fotó: Krizsán Csaba

Paprika, te csodás, ezerarcú

A paprika mutatta meg igazán sokoldalúságát a győri Vásárcsarnokban: az őstermelők a standjaikon legalább kétfélét kínáltak, de volt, aki öt fajtát is hozott a vásárlóinak. Kápia, kaliforniai paprika, lecsónak való és különféle csípős fajták várták, hogy kosarakba tegyék őket. A legkedvezőbb áron tegnap a lecsópaprikát adták 590 forintos kilogrammonkénti áron, és a kápiára se írtak nagy számokat: 850 forintot kanyarítottak a táblára. Sokan vásároltak almapaprikát savanyúságnak eltenni, ezt a fajtát 1200 forintért mérték.

A paradicsom sem maradt le a paprikától: kerek, hosszúkás, pici, nagy, piros és sárga is jutott a győri Vásárcsarnok standjaira. Fajtától függően 600 és 1200 forint között számolták kilogrammját. Fejes káposztát 350 és 800 forint között találtunk tegnap, a sárga- és fehérrépáért 800 forintot kértek, a tejes kukorica darabja pedig 350-450 között alakult. A vöröshagyma árát jelző táblára 500-600 forintot írtak.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját!

Piaci árakat hoztunk: ennyiért vándorol kamrákba megyénk színe-java

Fotók: Krizsán Csaba

"Kecskecsöcsű" a győri Vásárcsarnok sztárja

Aki gyümölcsért érkezett pénteken, temérdek terményből válogathatott. Szilvát 800 forintos kilogrammonkénti áron mérték az őstermelők, a nyári almát 900-1000 forint között, a görögdinnyét 400 forintért. Igazán különleges szőlőre bukkantunk: a hosszúkás szemű, szinte fekete szuvenír fajtára, ezt az idősebb korosztály „kecskecsöcsűként” ismeri. A legborsosabb a barack ára, akár 2500 forintot is elkérhetnek kilogrammjáért.

– Rengeteg vizet igényelt, attól nőtt ilyen csodálatosan nagyra – mutatja a valóban csodaszép, és valóban óriási, sárgahúsú őszibarackot az écsi Juhász István. Mint megtudjuk, győrújbaráti fák gyümölcsét kínálja a Vásárcsarnokban. – Jövő héten még ennél is nagyobbakat hozok – ígéri az őstermelő. A méret nem ment az íz rovására: kóstolás útján bizton állíthatjuk, mézédes a győrújbaráti barack.

Tegnap sokan érkeztek üres kosárral és teli kosárral távoztak: lassan, de biztosan a kamrákba vándorol megyénk földjeinek színe-java.


 

