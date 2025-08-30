Piaci árak a győri Vásárcsarnokból: így adják az őszibarackot - fotók

A nyár végén sok családnál kerülnek elő az év során elrakosgatott befőttesüvegek, hogy ilyenkor ismét megtölthessék őket házi finomságokkal. Augusztus végére bőségesen beérett számos eltennivaló, kinek-kinek ízlése és vérmérséklete szerint készülhet lekvár, befőtt, savanyúság, lecsó, hogy aztán csinos üvegekben a spejz polcán várják a hűvös, szürke napokat. A győri Vásárcsarnok pénteki árait hoztuk.

Juhász István écsi őstermelő mézédes őszibarackot kínál a győri Vásárcsarnokban.

Fotó: Krizsán Csaba

Paprika, te csodás, ezerarcú

A paprika mutatta meg igazán sokoldalúságát a győri Vásárcsarnokban: az őstermelők a standjaikon legalább kétfélét kínáltak, de volt, aki öt fajtát is hozott a vásárlóinak. Kápia, kaliforniai paprika, lecsónak való és különféle csípős fajták várták, hogy kosarakba tegyék őket. A legkedvezőbb áron tegnap a lecsópaprikát adták 590 forintos kilogrammonkénti áron, és a kápiára se írtak nagy számokat: 850 forintot kanyarítottak a táblára. Sokan vásároltak almapaprikát savanyúságnak eltenni, ezt a fajtát 1200 forintért mérték.

A paradicsom sem maradt le a paprikától: kerek, hosszúkás, pici, nagy, piros és sárga is jutott a győri Vásárcsarnok standjaira. Fajtától függően 600 és 1200 forint között számolták kilogrammját. Fejes káposztát 350 és 800 forint között találtunk tegnap, a sárga- és fehérrépáért 800 forintot kértek, a tejes kukorica darabja pedig 350-450 között alakult. A vöröshagyma árát jelző táblára 500-600 forintot írtak.

