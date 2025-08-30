2 órája
Piaci árak a győri Vásárcsarnokból: így adják az őszibarackot - fotók
Pénteken dugig volt a csarnok, élettel teltek meg a falak, helyi terményekkel a pultok. Talán mindenki egy utolsó, nyári piacozásra vágyott? Körbejártunk, hogy megnézzük, az utolsó nyári napokban mennyiért kínálják az őstermelők portékájukat a győri Vásárcsarnokban.
A nyár végén sok családnál kerülnek elő az év során elrakosgatott befőttesüvegek, hogy ilyenkor ismét megtölthessék őket házi finomságokkal. Augusztus végére bőségesen beérett számos eltennivaló, kinek-kinek ízlése és vérmérséklete szerint készülhet lekvár, befőtt, savanyúság, lecsó, hogy aztán csinos üvegekben a spejz polcán várják a hűvös, szürke napokat. A győri Vásárcsarnok pénteki árait hoztuk.
Paprika, te csodás, ezerarcú
A paprika mutatta meg igazán sokoldalúságát a győri Vásárcsarnokban: az őstermelők a standjaikon legalább kétfélét kínáltak, de volt, aki öt fajtát is hozott a vásárlóinak. Kápia, kaliforniai paprika, lecsónak való és különféle csípős fajták várták, hogy kosarakba tegyék őket. A legkedvezőbb áron tegnap a lecsópaprikát adták 590 forintos kilogrammonkénti áron, és a kápiára se írtak nagy számokat: 850 forintot kanyarítottak a táblára. Sokan vásároltak almapaprikát savanyúságnak eltenni, ezt a fajtát 1200 forintért mérték.
A paradicsom sem maradt le a paprikától: kerek, hosszúkás, pici, nagy, piros és sárga is jutott a győri Vásárcsarnok standjaira. Fajtától függően 600 és 1200 forint között számolták kilogrammját. Fejes káposztát 350 és 800 forint között találtunk tegnap, a sárga- és fehérrépáért 800 forintot kértek, a tejes kukorica darabja pedig 350-450 között alakult. A vöröshagyma árát jelző táblára 500-600 forintot írtak.
"Kecskecsöcsű" a győri Vásárcsarnok sztárja
Aki gyümölcsért érkezett pénteken, temérdek terményből válogathatott. Szilvát 800 forintos kilogrammonkénti áron mérték az őstermelők, a nyári almát 900-1000 forint között, a görögdinnyét 400 forintért. Igazán különleges szőlőre bukkantunk: a hosszúkás szemű, szinte fekete szuvenír fajtára, ezt az idősebb korosztály „kecskecsöcsűként” ismeri. A legborsosabb a barack ára, akár 2500 forintot is elkérhetnek kilogrammjáért.
– Rengeteg vizet igényelt, attól nőtt ilyen csodálatosan nagyra – mutatja a valóban csodaszép, és valóban óriási, sárgahúsú őszibarackot az écsi Juhász István. Mint megtudjuk, győrújbaráti fák gyümölcsét kínálja a Vásárcsarnokban. – Jövő héten még ennél is nagyobbakat hozok – ígéri az őstermelő. A méret nem ment az íz rovására: kóstolás útján bizton állíthatjuk, mézédes a győrújbaráti barack.
Tegnap sokan érkeztek üres kosárral és teli kosárral távoztak: lassan, de biztosan a kamrákba vándorol megyénk földjeinek színe-java.
