Megváltozik a győri Vásárcsarnok nyitva tartása

Nem árt figyelnie annak, aki a győri Vásárcsarnokban szeretne hozzájutni az árukhoz. A nyitva tartási idő ugyanis megváltozik.

A győri Vásárcsarnok mostantól vasárnap zárva tart.

Ezeken a napokon lesz zárva a győri Vásárcsarnok

Mint azt a közösségi oldalán a piac üzemeltetői írják: "Augusztus 15-től kicsit változunk, de a frissesség marad! Nyitva: kedd–szombat 6–14 óráig. Vasárnap és hétfőn pihenünk, hogy kedden újra tele kosarakkal várjunk mindenkit!"