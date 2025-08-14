Fontos
Megváltozik a győri Vásárcsarnok nyitva tartása
Fontos változásra hívták fel a vásárlók figyelmét. A győri Vásárcsarnok nyitva tartása már ettől a héttől módosul.
Nem árt figyelnie annak, aki a győri Vásárcsarnokban szeretne hozzájutni az árukhoz. A nyitva tartási idő ugyanis megváltozik.
Ezeken a napokon lesz zárva a győri Vásárcsarnok
Mint azt a közösségi oldalán a piac üzemeltetői írják: "Augusztus 15-től kicsit változunk, de a frissesség marad! Nyitva: kedd–szombat 6–14 óráig. Vasárnap és hétfőn pihenünk, hogy kedden újra tele kosarakkal várjunk mindenkit!"
