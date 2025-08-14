augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos

12 órája

Megváltozik a győri Vásárcsarnok nyitvatartása

Címkék#győri vásárcsarnok#figyelem#piac

Fontos változásra hívták fel a vásárlók figyelmét. A győri Vásárcsarnok nyitvatartása már ettől a héttől módosul.

Kisalföld.hu

Nem árt figyelnie annak, aki a győri Vásárcsarnokban szeretne hozzájutni az árukhoz. A nyitvatartási idő ugyanis megváltozik.

győri Vásárcsarnok
A győri Vásárcsarnok mostantól vasárnap zárva tart.

Ezeken a napokon lesz zárva a győri Vásárcsarnok

Mint azt a közösségi oldalán a piac üzemeltetői írják: 

Augusztus 15-től kicsit változunk, de a frissesség marad! Nyitva: kedd–szombat 6–14 óráig. Vasárnap és hétfőn pihenünk, hogy kedden újra tele kosarakkal várjunk mindenkit!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu