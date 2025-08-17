Ismét bezárt rövid időre a győri pékség

Zárva tart két hétig a győriek körében népszerű üzlet, a Búzakék pékség. Aki nem vásárolt be most bánhatja, a nyáron már egyszer egy hétre megpihent a győri pékség csapata.

A győri pékség megpihen, két hét múlva újult erővel folytatják. Forrás: Shutterstock

A győri pékség szabadságra ment

Közösségi oldalán tette közzé a népszerű pékség, hogy bő két hétig nem nyit ki a bolt. Ahogy írták augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon ott lesznek, Szentendrén.

Másik posztjukban megköszönték, hogy sokan őket választották a szabadság előtti utolsó munkanapjukon.