Szabadság
2 órája
Ismét bezárt rövid időre a győri pékség
A belváros szélén található üzlet ez alkalommal két hétre bezárta kapuit. A sokak által ismert győri pékség szabadság miatt szeptember 3-án nyit ki újra.
Zárva tart két hétig a győriek körében népszerű üzlet, a Búzakék pékség. Aki nem vásárolt be most bánhatja, a nyáron már egyszer egy hétre megpihent a győri pékség csapata.
A győri pékség szabadságra ment
Közösségi oldalán tette közzé a népszerű pékség, hogy bő két hétig nem nyit ki a bolt. Ahogy írták augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon ott lesznek, Szentendrén.
Másik posztjukban megköszönték, hogy sokan őket választották a szabadság előtti utolsó munkanapjukon.
