Szabadság

2 órája

Ismét bezárt rövid időre a győri pékség

A belváros szélén található üzlet ez alkalommal két hétre bezárta kapuit. A sokak által ismert győri pékség szabadság miatt szeptember 3-án nyit ki újra.

Kisalföld.hu

Zárva tart két hétig a győriek körében népszerű üzlet, a Búzakék pékség. Aki nem vásárolt be most bánhatja, a nyáron már egyszer egy hétre megpihent a győri pékség csapata.

győri pékség
A győri pékség megpihen, két hét múlva újult erővel folytatják. Forrás: Shutterstock

A győri pékség szabadságra ment

Közösségi oldalán tette közzé a népszerű pékség, hogy bő két hétig nem nyit ki a bolt. Ahogy írták augusztus 20-án a Kenyérlelke Fesztiválon ott lesznek, Szentendrén.

Másik posztjukban megköszönték, hogy sokan őket választották a szabadság előtti utolsó munkanapjukon.

 

