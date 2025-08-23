1 órája
Ennél jobb hírt ma nem kaphattak a győriek
Állomásmegújítási program és hét vasútállomás felújítása van tervben. A győri pályaudvar esetében is 2026-ban kezdődhetnek el a munkálatok.
Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével. Lázár János tetemes összeget mozdítana meg egy forgalmas pályaudvar felújítására – írja a vg.hu. Jó hír, hogy a győri pályaudvar is érintett ebben.
Amint arról a lap beszámolt, az építési és közlekedési minisztérium, valamint a MÁV csoport dolgozik azon az új pályázati konstrukción is, amely a vasútforgalmi szempontból legnagyobb állomások esetében nyit teret a magántőke bevonása előtt a magyar vasút megújításában.
A koncepció bemutatásakor derült ki, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd a legnagyobb pályaudvarok ingatlanjait.
Hét kiemelt vasútállomás fejlesztésére vonnak be befektetőket: Budapesten a Keleti, a Nyugati, a Déli és a Kelenföldi pályaudvar esetében, míg vidéken a győri, a debreceni és a szegedi vasútállomás átalakításában.
Lázár János nemrég úgy fogalmazott: kevesebb bürokrácia kell a pályázatok elbírálásában, hogy a fejlesztések minél hamarabb elindulhassanak. A minisztérium a napokban elárulta: ténylegesen 2026 tavaszán kezdődhetnek el a munkálatok.
A győri pályaudvar is lengyel mintára újulhat meg
Az építési és közlekedési minisztérium úgy fogalmazott, Európában számos példa van a vasútállomások hasznosítására: Lengyelországban például magánbefektetőkkel közös vállalkozások jöttek létre, ahol „az állomások mellett bevásárlóközpontok és irodák is épültek. A minisztérium hozzátette, hogy Magyarországnak a lengyel modell „a legjobb kiindulópont”, éppen ezért indulnak el ezen az úton.
A MÁV csoport ezzel együtt elindította állomásmegújítási programját, amely 14 megyében több mint 30 helyszínt érintő állomásmegújítási programot indított el, összesen 15 milliárd forintos keretből. A munkálatokat saját forrásból és a Magyar Falu Program finanszírozásával végzik, a projekt 2026 nyarán zárul. Ebben Ács és Győrasszonyfa érintett.