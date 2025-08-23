Ennél jobb hírt ma nem kaphattak a győriek

Több országos jelentőségű, nemzetközi forgalmat is bonyolító pályaudvar fejlesztése kezdődhet el magántőkével. Lázár János tetemes összeget mozdítana meg egy forgalmas pályaudvar felújítására – írja a vg.hu. Jó hír, hogy a győri pályaudvar is érintett ebben.

A győri pályaudvar magántőke bevonásával újulhat meg.

Fotó: Krizsán Csaba

Amint arról a lap beszámolt, az építési és közlekedési minisztérium, valamint a MÁV csoport dolgozik azon az új pályázati konstrukción is, amely a vasútforgalmi szempontból legnagyobb állomások esetében nyit teret a magántőke bevonása előtt a magyar vasút megújításában.

A koncepció bemutatásakor derült ki, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd a legnagyobb pályaudvarok ingatlanjait.