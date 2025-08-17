augusztus 17., vasárnap

Urbex

1 órája

Döbbenetes állapotban van az egykori győri lenfonó és szövőgyár - fotók

Címkék#elhagyatott#urbex#győr#gyár

A már több, mint egy évtizede bezárt gyárba látogattak az urbexesek. A győri lenfonó és szövőgyár egykori épülete nagyon rossz állapotba került.

Kisalföld.hu

Kicsivel több mint egy évszázadig működött a győri lenfonó és szövőgyár. A 2013-ban bezárt gyár napjainkban elhagyatott, ahogyan az a fotókon látszik, rossz állapotban van az épület. Nemrégiben egy másik ikonikus, mégis szomorú látványt nyújtó helyről számoltunk be.

győri lenfonó és szövőgyár
Így néz ki napjainkban az egykori győri lenfonó és szövőgyár épülete. Forrás: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A híres győri lenfonó és szövőgyár. A nagymúltú gyár több mint tíz éve jelentett csődöt.

- írta bejegyzésében közösségi oldalán a Magyarország elhagyottan - BCO urbex.

Döbbenetes állapotba került az egykori győri lenfonó és szövőgyár

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex közösségi oldala

A győri lenfonó és szövőgyár története

Taussig Sámuel üzemében a termelést 1911. március 1-jén kezdték meg. Amikor a család 15 éves győri kedvezménye lejárt, eladta gyárát a budapesti Linum Fonóipari Rt-nek 2 millió pengőért. A II. világháború idején az üzem súlyos károkat szenvedett. A háború után a nevét Győri Szövőgyárra változtató üzemet államosították, majd 1963-ban az ország öt lenipari vállalatát összefogó BUDA-FLAX Lenfonó- és Szövőipari Vállalat egyik gyáregységeként működött tovább - írta honlapján az ipartortenet.hu.

  • A gyár 1988-ban BUDA-FLAX Győri Lenszövő Rt. néven részvénytársasággá alakult, 
  • a cég 1994. november 24-étől Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt-re változtatta a nevét. 
  • 2000-ben több százmillió forintos fejlesztési programot indítottak el, korszerűsítették a szövő üzemet. 
  • A vállalat 2006. július 26-ától nyilvános részvénytársaságként működött. 

Válságos évek, bezárás

A sikeres évek után válságos időszak következett. Az alapanyagok beszerzési árai folyamatosan emelkedtek, az energiaárak drasztikus mértékben növekedtek.

2009. január 1-jétől a Pannon-Flax Nyrt. elsősorban befektetési és ingatlanfejlesztési tevékenységgel foglalkozott. A textilipari tevékenységet önálló leányvállalatba szervezték ki Pannonflax Textil Kft. néven. Termékeiket kizárólag természetes alapanyagokból, elsősorban lenből és pamutból állították elő. 2013. május 31-én megindult a csődeljárás. A gazdasági szakemberek véleménye szerint kész csoda, hogy egy magyar textilipari cég 2013-ig bírta a versenyt, a mindent bedaráló olcsó távol-keleti importtal szemben.

 

