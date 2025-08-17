2 órája
Döbbenetes állapotban van az egykori győri lenfonó és szövőgyár - fotók
A már több, mint egy évtizede bezárt gyárba látogattak az urbexesek. A győri lenfonó és szövőgyár egykori épülete nagyon rossz állapotba került.
Kicsivel több mint egy évszázadig működött a győri lenfonó és szövőgyár. A 2013-ban bezárt gyár napjainkban elhagyatott, ahogyan az a fotókon látszik, rossz állapotban van az épület. Nemrégiben egy másik ikonikus, mégis szomorú látványt nyújtó helyről számoltunk be.
A híres győri lenfonó és szövőgyár. A nagymúltú gyár több mint tíz éve jelentett csődöt.
- írta bejegyzésében közösségi oldalán a Magyarország elhagyottan - BCO urbex.
Döbbenetes állapotba került az egykori győri lenfonó és szövőgyárFotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex közösségi oldala
A győri lenfonó és szövőgyár története
Taussig Sámuel üzemében a termelést 1911. március 1-jén kezdték meg. Amikor a család 15 éves győri kedvezménye lejárt, eladta gyárát a budapesti Linum Fonóipari Rt-nek 2 millió pengőért. A II. világháború idején az üzem súlyos károkat szenvedett. A háború után a nevét Győri Szövőgyárra változtató üzemet államosították, majd 1963-ban az ország öt lenipari vállalatát összefogó BUDA-FLAX Lenfonó- és Szövőipari Vállalat egyik gyáregységeként működött tovább - írta honlapján az ipartortenet.hu.
- A gyár 1988-ban BUDA-FLAX Győri Lenszövő Rt. néven részvénytársasággá alakult,
- a cég 1994. november 24-étől Pannon-Flax Győri Lenszövő Rt-re változtatta a nevét.
- 2000-ben több százmillió forintos fejlesztési programot indítottak el, korszerűsítették a szövő üzemet.
- A vállalat 2006. július 26-ától nyilvános részvénytársaságként működött.
Évtizedekkel ezelőtt elhagyták a győri Rába bunkert, így néz ki most - fotók, videó
Válságos évek, bezárás
A sikeres évek után válságos időszak következett. Az alapanyagok beszerzési árai folyamatosan emelkedtek, az energiaárak drasztikus mértékben növekedtek.
2009. január 1-jétől a Pannon-Flax Nyrt. elsősorban befektetési és ingatlanfejlesztési tevékenységgel foglalkozott. A textilipari tevékenységet önálló leányvállalatba szervezték ki Pannonflax Textil Kft. néven. Termékeiket kizárólag természetes alapanyagokból, elsősorban lenből és pamutból állították elő. 2013. május 31-én megindult a csődeljárás. A gazdasági szakemberek véleménye szerint kész csoda, hogy egy magyar textilipari cég 2013-ig bírta a versenyt, a mindent bedaráló olcsó távol-keleti importtal szemben.