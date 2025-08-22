Így égett a Győri Kekszgyár egykori épülete

Pontosan 116 éve, 1909. augusztus 22-én, vasárnap ütött ki tűz a Koestlin-féle piskótagyárban, ami 1950-től Győri Keksz és Ostyagyárként, vagy ahogyan mindenki hívta, Győri Kekszgyárként működött.

Davidovits Géza fényképész (Győr, Tejfölös u. 1.) színezett felvétele a Koestlin-gyári (Győri Kekszgyár) tűzről.

Fotó: Békefi Péter gyűjteményéből

A regigyor.hu is felidézte az esetet, és írt a gyár történetéről is: "Az 1880-as években állították üzembe az ország első kekszgyárát, amelyet Back Hermann győrszigeti gőzmalmából alakítottak át. 1892-ben Koestlin Lajos vette meg, hat vagonban hozva magával bregenzi biscuit gyárának összes gépét. Koestlin Lajos és Tsai Rt. 1900-ban kezdte meg működését ötven áttelepült szakemberrel, s 1913-ban már ezer embernek adott munkát: kekszet, kétszersültet, cvibaknak nevezett „katonai” kétszersültet, ostyát és mézeskalácsot készített. Legrégibb terméke az Albert keksz, mely nevét feltehetően Viktória brit királynő férje, Albert herceg után kapta."

A tűz 1909. augusztus 22-én, délután négy órakor tört ki, melyről így írt a Dunántúli Hírlap 1909. 08. 24-i száma: „Romokban a Koestlin-gyár. Nagy tűz Győrött. Négyszázezer korona kár. (Az artortenet.hu oldal kalkulációja alapján ez mai áron nagyjából 1 milliárd forintnak felel meg – a szerk.) Hatalmas, sűrű gomolyokban tört ki a Gőzmalom téren levő Koestlin féle piskótagyárból a füst s pár pillanat alatt a sok száz munkáskezet foglalkoztató gyár lángokban állott."

A Győri Kekszgyár elődjében szerencsére alig volt valaki

A beszámolók szerint délután fél kettőkor a piskótasütő kemencében az igazgatóság rendeletére a gyár egyik fűtője tüzet készített, hogy a kemence átmelegedjék, és hétfő reggelre a gyár piskótasütödéje üzembe álljon. Mint a nyomozás kiderítette, a piskótasütő-kemence mellett elhúzódó légfelvivő csatorna fakerítése valami úton-módon tüzet fogott. Sok feltevés között a legvalódibb, hogy egy kipattanó szikra meggyújtotta a fakerítést és az így keletkezett tűz sziporkái a légfelvivő csatornába kerültek. A gyárban, vasárnap délután lévén, alig volt valaki. Amikor a tüzet észrevették már lángban állottak a piskóta-sütő, a cukrászda, a csomagoló, a kekszraktár, a kartonkészítő, a cukormalom, a dobozkészítő és a kétszersültkészítő helyiségei.