Javítják a korlátot a forgalmas győri hídon

Két napon keresztül cserélik a korlátot a forgalmas győri hídon. Hétfőn arról számoltunk be, hogy a hét második felében és a hétvégén hol számíthatunk lezárásokra a városban a Győri Bornapok miatt.

A forgalmas győri híd korlátját javítják a szakemberek. Forrás: Google Maps

A győri hídon javítják a korlátot

A Magyar Közút közleményében arról tájékoztatta portálunkat, hogy korlátjavítási munkálatok miatt a győri „Pálffy” Fehérvári úti vasút feletti hídra felvezető egyik oldali járdát – a kerékpáros forgalom számára kijelölt oldalon – 2025. augusztus 26-án, kedden 8:00 órától kezdődően, várhatóan 2025. augusztus 29-én, pénteken 16:30 óráig lezárják.

A munkavégzés idején naponta 2–3 órás időszakokban a kocsipályán is útszűkületre kell számítani, amely lassíthatja a közúti forgalmat.

A munkálatok idejére kérik a közlekedők türelmét és megértését!