Új helyen nyit meg a népszerű győri gyrosos
Hamarosan új helyen nyitja meg kapuit az éhes győriek előtt a belváros egyik legújabb étterme.
Az utóbbi hetekben számos új étterem nyílt Győrben, melyekről portálunkon rendszeresen beszámolunk. Június elején írtunk a King of Gyros nyitásáról, ahol görög és arab ízeket kóstolhatnak a győriek. A győri gyrosos ízeit nemsokára új helyen is megkóstólhatjuk.
Új helyen ehetjük a győri gyrost
A napokban a belvárosban a Bajcsy Zsilinszky utcában lettünk figyelmesek arra, hogy új helyen nyit meg az étterem hamarosan. A logó tanúsága szerint King of Gyros ételei közül válogathatnak majd a vendégek.
