Lezárják a győri hidat és népszerű teret

Változik a közlekedési rend és a menetrend a nyárzáró miatt. A Győri Bornapok csütörtöktől kezdődik - írta meg a részleteket a gyor.hu. Ákos mellett több ismert zenész is fellép, korábbi cikkünkben írtuk meg hogyan búcsúztatja a nyarat a város.

Győri Bornapok: négy napon keresztül lezárják a város forgalmas hídját. Forrás: Google Maps

Ezért zárják le a győri hidat és népszerű teret

A Győri Rendőrkapitányság a Nyárzáró Koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el augusztus 30-án, szombaton 19:30 óra és 23:30 óra között a Győr, Új Kapu utca – Móricz Zsigmond rakpart kereszteződés és a Rónay Jácint utca – Dózsa György rakpart kereszteződés közti útszakaszon (Móricz Zsigmond alsórakpart és Kossuth híd).

A fenti lezárt útszakaszon tilos a közlekedés!

A lezárás miatt az autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek: