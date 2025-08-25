2 órája
Lezárják a győri hidat és népszerű teret
Szombaton este felbolydul a város, de már csütörtöktől korlátozásokkal kell számolni. Ideiglenes forgalomkorlátozást rendeltek el a nyárzáró koncert ideje alatt és a Győri Bornapok miatt.
Változik a közlekedési rend és a menetrend a nyárzáró miatt. A Győri Bornapok csütörtöktől kezdődik - írta meg a részleteket a gyor.hu. Ákos mellett több ismert zenész is fellép, korábbi cikkünkben írtuk meg hogyan búcsúztatja a nyarat a város.
Ezért zárják le a győri hidat és népszerű teret
A Győri Rendőrkapitányság a Nyárzáró Koncert idejére ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el augusztus 30-án, szombaton 19:30 óra és 23:30 óra között a Győr, Új Kapu utca – Móricz Zsigmond rakpart kereszteződés és a Rónay Jácint utca – Dózsa György rakpart kereszteződés közti útszakaszon (Móricz Zsigmond alsórakpart és Kossuth híd).
A fenti lezárt útszakaszon tilos a közlekedés!
A lezárás miatt az autóbuszok az alábbiak szerint közlekednek:
- A 6-os jelzésű járatok mindkét irányban a Kossuth híd helyett a Széchenyi híd – Szövetség utca útvonalon közlekednek.
- Kimaradó megállóhelyek a belváros irányába: Dunakapu tér, Dunapart Rezidencia és Vas Gereben utca.
- Kimaradó megállóhelyek Szitásdomb irányába: Vas Gereben utca, Dunapart Rezidencia, Dunakapu tér és Rónay Jácint utca.
- A járatok a terelőútvonalon érintett Báthori út megállóhelyen megállnak, valamint Szitásdomb irányában Széchenyi István Egyetem megállóhelyet megfordulás után, a 11-es buszok Bácsa irányú megállóhelyén érintik.
Ákos mellett több ismert zenész is fellép a Győri Bornapokon
Lezárások a Győri Bornapok miatt
Augusztus 28-án, csütörtökön 00:00 óra és 2025. augusztus 31-én, vasárnap 24.00 óra között a Győri Bornapok miatt teljes szélességében lezárják a Rába kettős hidat, a Zechmeister út és a Ráth Mátyás téri körforgalom között.
- A lezárás teljes időtartama alatt az 1, 1A, 1B, 2B, 11, 12Y, 13, 13B 14, 14A, 14B, 18 és 900 jelzésű autóbuszok mindkét irányban terelőútvonalon, a Petőfi hídon át közlekednek.
- Az 1-es, 1A és 1B járatok Újváros irányába a Zechmeister utca − Petőfi híd – Petőfi tér (keleti oldal) − Kossuth Lajos utca útvonalon közlekednek, nem érintik a „Zechmeister utca, Bécsi kapu tér” megállóhelyet, de megállnak a Virágpiacon létesített ideiglenes megállóhelyen.
- Marcalváros és Gyirmót irányába az 1, 1A és 1B járatok a Kossuth Lajos utca − Petőfi tér (nyugati oldal) – Petőfi híd – Munkácsy Mihály utca – Szent István út útvonalon közlekednek, nem érintik a „Petőfi tér, zsinagóga” és a „Zechmeister utca, Rába-part” megállóhelyeket, de megállnak a Petőfi téren, a református templom mellett létesített ideiglenes megállóhelyen és a Munkácsy Mihály utca megállóhelyen.
- A 2B, 11, 12Y és 18-as járatok Bácsa, Egyetem és a Munkácsy Mihály utca irányába a Zechmeister utca − Petőfi híd – Petőfi tér (keleti oldal) útvonalon közlekednek. Nem érintik a „Zechmeister utca, Bécsi kapu tér” megállóhelyet, de megállnak a Virágpiacon létesített ideiglenes megállóhelyen.
- A Révai Miklós utca, Marcalváros és az Audi irányába a 11, 12Y és 18 jelzésű járatok az Erkel Ferenc utca – Róth Emil utca − Petőfi híd – Munkácsy Mihály utca – Szent István út útvonalon közlekednek, nem érintik a „Petőfi tér, zsinagóga” és a „Zechmeister utca, Rába-part” megállóhelyeket, de megállnak az Erkel Ferenc utcában a jelzőlámpa előtt létesített ideiglenes megállóhelyen és a Munkácsy Mihály utca megállóhelyen.
- A 13, 13B, 14, 14A, 14B és 900 járatok Sziget, Újváros és Pinnyéd irányába a Zechmeister utca − Petőfi híd – Petőfi tér (keleti oldal) útvonalon közlekednek. Nem érintik a „Zechmeister utca, Bécsi kapu tér” megállóhelyet, de megállnak a Virágpiacon létesített ideiglenes megállóhelyen.
- Marcalváros irányába a 13, 13B, 14, 14A és 14B járatok az Erkel Ferenc utca – Róth Emil utca − Petőfi híd – Munkácsy Mihály utca – Szent István út útvonalon közlekednek, nem érintik a „Petőfi tér, zsinagóga” és a „Zechmeister utca, Rába-part” megállóhelyeket, de megállnak az Erkel Ferenc utcában a jelzőlámpa előtt létesített ideiglenes megállóhelyen és a Munkácsy Mihály utca megállóhelyen.
Ideiglenes buszmegállók
A forgalomterelésben érintett lezárt, vagy csak részben használható megállóhelyek pótlására az alábbi helyszíneken ideiglenes megállóhelyeket létesítenek:
- A Virágpiacon a Zechmeister utca, Bécsi kapu tér elnevezésű megállóhely kiváltására az 1, 1A, 1B, 2B, 11, 12Y, 13, 13B 14, 14A, 14B, 18 jelzésű autóbuszjáratok számára.
- Marcalváros és Gyirmót irányába a Petőfi téren a Református templom oldalánál, a Kossuth Lajos utca és Bálint Mihály utca közötti szakaszon az 1, 1A jelzésű járatok számára.
- Marcalváros és az Audi-gyár, valamint a Révai Miklós utca irányába az Erkel Ferenc utcában a Kossuth Lajos utcai kereszteződés előtti szakaszon a 11, 12Y, 13, 13B 14, 14A, 14B és 18 jelzésű autóbuszjáratok kiszolgálására.