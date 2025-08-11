Ákos mellett több ismert zenész is fellép a Győri Bornapokon

Idén augusztus 28. és 30. között rendezik meg a városban a Győri Bornapokat, melynek helyszíne a belváros mellett a Radó-szigettel bővül. Az is kiderült, hogy az esemény fénypontja, a hagyományos nyárzáró koncert fellépje Ákos lesz.

A Győri Bornapok szervezői színes programot állítottak össze a nyár utolsó hétvégéjére.

Fotó: Csapó Balázs

Ezen felül is színes programokkal készülnek a szervezők a nyár utolsó nagy dobására. Csütörtökön 17.30-kor a Borlovagrendek felvonulása vezeti fel a hétvégét. A Városháza előtti térről indulva a Baross út–Kazinczy utca–Bécsi kapu tér–Rába kettős híd útvonalon érkeznek majd a Radó-szigetre, ahol este 6-kor lesz a Győri Bornapok megnyitója és a Fesztivál bora verseny díjátadója. Ezt követi 18.15-től a Vivat Bacchus zenekar, 19.30-kor Damu Renáta & Kónyai Tibor, 21.30-kor Falusi Mariann Klezmer Band koncertje.

Augusztus 29-én, péntek 16 órakor Szabó Bence nyitja a programot, ami után 17-kor Szarka Gyula és zenekara játszik. Ezt követi 19 órától a Koszika & Sárik Péter Trió, míg 21 órakor Pély Barna nagykoncertjét hallgathatja meg a közönség a Radó-szigeten.

A Győri Bornapokon az Európai Borlovagrend is felvonul

Augusztus 30-án, szombaton 15 órától a Bright Beast Duo fellépésével kezdődik a zárónap. Az Európai Borlovagrend felvonulása 16.30-kor kezdődik, ennek útvonala a Rába Hotel–Baross út–Kazinczy utca–Széchenyi tér lesz, itt közreműködik a Rába Fúvószenekar és a Naszályi Mazsorettek. A Borlovag avatási ceremónia 17 órakor kezdődik a Széchenyi téren a Loyolai Szent Ignác bencés templomnál. Zenél a Tom White and the Mad Cirkus, majd 19 órától a Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska.

A várva várt nyárzáró koncerten 20.30 órakor csendül majd fel Ákos első dala. A Metropolis turné győri állomása a Dunakapu téren lesz.

A Radó-sziget „Északon” is lesznek események. Csütörtökön 18 és 23 közöt Infragandhi nyomatja a zenét, pénteken 16 és 23 között Dj Pozsi és Dj Medgya, szombaton 14 és 21 között Silent Bob gondoskodik a jó hangulatról.

A bornapok kísérőprogramja augusztus 27-én, szerdán 19 órakor a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje lesz az Evangélikus Öregtemplom udvarán (Győr, Petőfi tér 2.). Esőhelyszín: Richter Terem (Győr, Aradi vértanúk útja 16.). Ezen program belépővel tekinthető meg, a jegyeket a www.jegy.hu oldalon lehet megvásárolni.