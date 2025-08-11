augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Színes programok

27 perce

Ákos mellett több ismert zenész is fellép a Győri Bornapokon

Címkék#Radó-sziget#Győri Bornapok#belváros#ákos

Gazdag programokkal készültek a szervezők a háromnapos rendezvénye. A Győri Bornapok fénypontja Ákos koncertje lesz, de más ismert zenész is szórakoztatja a nagyérdeműt.

Kisalföld.hu

Idén augusztus 28. és 30. között rendezik meg a városban a Győri Bornapokat, melynek helyszíne a belváros mellett a Radó-szigettel bővül. Az is kiderült, hogy az esemény fénypontja, a hagyományos nyárzáró koncert fellépje Ákos lesz.

Győri Bornapok
A Győri Bornapok szervezői színes programot állítottak össze a nyár utolsó hétvégéjére.
Fotó: Csapó Balázs

Ezen felül is színes programokkal készülnek a szervezők a nyár utolsó nagy dobására. Csütörtökön 17.30-kor a Borlovagrendek felvonulása vezeti fel a hétvégét. A Városháza előtti térről indulva a Baross út–Kazinczy utca–Bécsi kapu tér–Rába kettős híd útvonalon érkeznek majd a Radó-szigetre, ahol este 6-kor lesz a Győri Bornapok megnyitója és a Fesztivál bora verseny díjátadója. Ezt követi 18.15-től a Vivat Bacchus zenekar, 19.30-kor Damu Renáta & Kónyai Tibor, 21.30-kor Falusi Mariann Klezmer Band koncertje.

Augusztus 29-én, péntek 16 órakor Szabó Bence nyitja a programot, ami után 17-kor Szarka Gyula és zenekara játszik. Ezt követi 19 órától a Koszika & Sárik Péter Trió, míg 21 órakor Pély Barna nagykoncertjét hallgathatja meg a közönség a Radó-szigeten.

A Győri Bornapokon az Európai Borlovagrend is felvonul 

Augusztus 30-án, szombaton 15 órától a Bright Beast Duo fellépésével kezdődik a zárónap. Az Európai Borlovagrend felvonulása 16.30-kor kezdődik, ennek útvonala a Rába Hotel–Baross út–Kazinczy utca–Széchenyi tér lesz, itt közreműködik a Rába Fúvószenekar és a Naszályi Mazsorettek. A Borlovag avatási ceremónia 17 órakor kezdődik a Széchenyi téren a Loyolai Szent Ignác bencés templomnál. Zenél a Tom White and the Mad Cirkus, majd 19 órától a Dániel Balázs Trió & Pleszkán Écska.

A várva várt nyárzáró koncerten 20.30 órakor csendül majd fel Ákos első dala. A Metropolis turné győri állomása a Dunakapu téren lesz.

A Radó-sziget „Északon” is lesznek események.  Csütörtökön 18 és 23 közöt Infragandhi nyomatja a zenét, pénteken 16 és 23 között Dj Pozsi és Dj Medgya, szombaton 14 és 21 között Silent Bob gondoskodik a jó hangulatról.

A bornapok kísérőprogramja augusztus 27-én, szerdán 19 órakor a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje lesz az Evangélikus Öregtemplom udvarán (Győr, Petőfi tér 2.). Esőhelyszín: Richter Terem (Győr, Aradi vértanúk útja 16.). Ezen program belépővel tekinthető meg, a jegyeket a www.jegy.hu oldalon lehet megvásárolni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu