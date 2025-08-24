Eladó a volt Patio, a győri belváros patinás épülete, mutatjuk, mennyi legyen a zsebében a vevőnek

Exkluzív befektetési lehetőség a győri belvárosban, hirdetnek egy épületet az ingatlanbazar.hu hirdetési portálon. Patinás, négy szintes, sarokingatlan, ami három utcáról is közvetlenül megközelíthető. A győri belvárosban 1136 négyzetméteres az épület. Korábban ismert vendéglátóhelyek (Patio cukrászda, Matias étterem) működtek benne.

Eladó a győri belváros patinás épülete, az egykori Patio és Matias. Fotó: ingatlanbazar.hu

Nagy lehetőség a győri belvárosban



Hasznosítására is kap ötleteket a vevő: egy rangos győri építésziroda átfogó terveket készített, melyek 10 elegáns lakás kialakítását célozzák meg, összesen 890 négyzetméter lakóterületen. A belvárosi környezetben külön értéket képvisel a 22 saját parkolóhely, mely az ingatlanhoz szerzett jogon tartozik. Az ingatlan ára 650 millió forint. További fotók itt tekinthetők meg.