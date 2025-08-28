Aranyszívű utcai árusnak állt két pannonhalmi kislány, Csenge és Natasa

Megható történetet osztott meg közösségi oldalán a Győri Állatmenhely. Mint írták, szívet melengető érzés részesei lehettek. A pannonhalmi Gombás család két lánykája óriási meglepetéssel készültek védenceiknek. Sokáig terveztek, szerveztek, amit augusztus elején véghez is vittek. Házuk elé limonádé standot állítottak fel, ahova szeretettel várták a látogatókat különféle finomságokkal és ajándékokkal. A befolyt összeget pedig a Győri Állatmenhely lakóinak ajánlották fel. Az összeg nem volt csekély, végül 33 220 forintot gyűjtöttek össze egyetlen nap alatt.

Győri állatmenhely: potyogó könnyek Csenge és Natasa gyermeki lélekkel megtervezett, őszinte szeretettel átitatott akciója láttán.

Ahogy a Győri Állatmenhely fogalmazott, a könnyeik potyogtak, annyira megható volt számukra. Az adományt személyesen hozták ki a menhelyre, hiszen meghívták őket, hogy nézzenek szét kutyusaik és cicusaik között, kiknek is gyűjtötték az adományt.

Az édesanya, Gombásné Vigh Natália a Kisalföldnek azzal kezdte eredetileg győrasszonyfaiak, de már négy éve Pannonhalmán laknak. - Örülök, hogy ilyen sok pozitív visszajelzést kapott a tettük, nem is gondoltuk volna, hogy ennyire lelkesek lesznek az emberek. Egyben hálásak vagyunk minden egyes vásárlónak. Büszke vagyok a lányaimra, hiszen sok minden tanítható gyermekünknek, de jó látni, ha az átadott értékek szárba szökkennek. A lényeg, hogy ez az egész a lányok saját ötlete volt - fogalmazott Gombásné Vigh Natália.

Az ötödik osztályos Csenge lapunknak elmondta, hogy testvérével a nyár elején találták ki: szeretnének segíteni az állatmenhelynek.

Sötétedésig ott voltak

- Délelőtt tizenegy órakor kipakoltuk a standot és egészen sötétedésig ott voltunk. Limonádét készítettünk, festett kavicsot, levendula csokrot és a saját készítésű süteményt lehetett vásárolni. Nagyon meleg volt aznap, de kitartottunk. Délután kezdtek el jönni az emberek, sokan gratuláltak nekünk, hogy milyen ügyesek vagyunk. Szépen gyűltek a becsületkasszában az adományok, végül 33 220 forint lett a végösszeg - ismételte el Csenge.

Elmondta még, hogy szeretnék, ha minden nyáron megismételhetnék ezt a az ötletet. Testvére, a harmadik osztályba készülő Natasa hozzáfűzte, hogy ezt követően elvitték az állatmenhelyre az összegyűjt összeget és kutyát sétáltattak. Most három kicsi cicájuk van otthon, de kutyát is szeretnének majd később.