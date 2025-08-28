augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

22°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megható történet

2 órája

Aranyszívű utcai árusnak állt két pannonhalmi kislány, Csenge és Natasa

Címkék#segítség#önzetlen#győri állatmenhely

Natasa és Csenge egész nap pannonhalmi házuk előtt kínálták sütijeiket. A befolyt pénzt a győri állatmenhelynek adták.

Gyurina Zsolt

Megható történetet osztott meg közösségi oldalán a Győri Állatmenhely. Mint írták, szívet melengető érzés részesei lehettek. A pannonhalmi Gombás család két lánykája óriási meglepetéssel készültek védenceiknek. Sokáig terveztek, szerveztek, amit augusztus elején véghez is vittek. Házuk elé limonádé standot állítottak fel, ahova szeretettel várták a látogatókat különféle finomságokkal és ajándékokkal. A befolyt összeget pedig a Győri Állatmenhely lakóinak ajánlották fel. Az összeg nem volt csekély, végül 33 220 forintot gyűjtöttek össze egyetlen nap alatt.

Győri állatmenhely: potyogó könnyek Csenge és Natasa gyermeki lélekkel megtervezett, őszinte szeretettel átitatott akciója láttán.
Győri állatmenhely: potyogó könnyek Csenge és Natasa gyermeki lélekkel megtervezett, őszinte szeretettel átitatott akciója láttán.

Győri állatmenhely: potyogó könnyek

Ahogy a Győri Állatmenhely fogalmazott, a könnyeik potyogtak, annyira megható volt számukra. Az adományt személyesen hozták ki a menhelyre, hiszen meghívták őket, hogy nézzenek szét kutyusaik és cicusaik között, kiknek is gyűjtötték az adományt.

Az édesanya, Gombásné Vigh Natália a Kisalföldnek azzal kezdte eredetileg győrasszonyfaiak, de már négy éve Pannonhalmán laknak. - Örülök, hogy ilyen sok pozitív visszajelzést kapott a tettük, nem is gondoltuk volna, hogy ennyire lelkesek lesznek az emberek. Egyben hálásak vagyunk minden egyes vásárlónak. Büszke vagyok a lányaimra, hiszen sok minden tanítható gyermekünknek, de jó látni, ha az átadott értékek szárba szökkennek. A lényeg, hogy ez az egész a lányok saját ötlete volt - fogalmazott Gombásné Vigh Natália. 

Az ötödik osztályos Csenge lapunknak elmondta, hogy testvérével a nyár elején találták ki: szeretnének segíteni az állatmenhelynek. 

Sötétedésig ott voltak

- Délelőtt tizenegy órakor kipakoltuk a standot és egészen sötétedésig ott voltunk. Limonádét készítettünk, festett kavicsot, levendula csokrot és a saját készítésű süteményt lehetett vásárolni. Nagyon meleg volt aznap, de kitartottunk. Délután kezdtek el jönni az emberek, sokan gratuláltak nekünk, hogy milyen ügyesek vagyunk. Szépen gyűltek a becsületkasszában az adományok, végül 33 220 forint lett a végösszeg - ismételte el Csenge. 

Elmondta még, hogy szeretnék, ha minden nyáron megismételhetnék ezt a az ötletet. Testvére, a harmadik osztályba készülő Natasa hozzáfűzte, hogy ezt követően elvitték az állatmenhelyre az összegyűjt összeget és kutyát sétáltattak. Most három kicsi cicájuk van otthon, de kutyát is szeretnének majd később.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu