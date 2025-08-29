augusztus 29., péntek

Elismerték a munkát

51 perce

Rendkívüli összeget kapott a győri állatkert – Cikkünkből kiderül, hogy miért

Pénteken különleges nap volt a győri állatkertben. Nemcsak azért, mert a látogatók bepillanthattak a vadak éjszakai életébe, hanem azért is, mert az agrárminiszter rendkívüli összeget jelentett be az győri állatkert számára.

Pardavi Mariann

Az Állatkertek Éjszakája eseményhez az ország több intézménye is csatlakozott, hogy ezen a napon hosszabbított nyitvatartással és különleges élményekkel kedveskedjenek a látogatóknak. A győri Xantus János Állatkertben a vendégeket a kulisszák mögé is beengedték – cikkünket továbbgörgetve rengeteg fotót talál a programról. Az Állatkertek Éjszakájának megnyitóján részt vett Nagy István agrárminiszter, Pintér Bence, Győr polgármestere és Andréka György, a győri állatkert igazgatója.

Nagy István agrárminiszter a győri állatkert új csillagával, egy kabibarával. A fotó az Állatkertek Éjszakáján készült. 
Fotó: Krizsán Csaba

Nagy István a párosujjú patásokat sújtó betegségről, a márciusban kitört száj- és körömfájás-járványról beszélt a megjelenteknek. A betegség légvonalban mindössze öt kilométerre, Kisbajcson ütötte fel a fejét. Mivel a vírus rendkívül könnyen terjed, az állatkerti állatok is veszélyben voltak.

– Ebben az állatkertben a száj- és körömfájás legalább 600 egyed számára jelentett veszélyt. Szeretném megköszönni az állatkert összes dolgozójának megfeszített munkáját. A száj- és körömfájás 72 napig tartott hazánkban, de a gondos munkának köszönhetően minden állat hiánytalanul megvan. Gratulálok a szakszerű munkához! – méltatta Nagy István agrárminiszter az állatkert munkatársait. – A minisztérium 80 millió forinttal támogatja a győri állatkert működését – jelentette be a miniszter.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós győri állatkertben készült képeit!

Különleges programmal búcsúztatták a nyarat a győri állatkertben

Fotók: Krizsán Csaba

Pintér Bence, Győr polgármestere a megnyitón elmondta: a száj- és körömfájás-járvány idején az önkormányzat 105 millió forint alaptámogatást és 31 millió forintos állategészségügyi támogatást folyósított az állatkertnek.

Andréka György, az állatkert igazgatója a hála hangján szólt munkatársaihoz és a látogatókhoz: megköszönte előbbiek szakszerű munkáját, utóbbiak bizalmát a járvány idején.

 

