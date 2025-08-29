Rendkívüli összeget kapott a győri állatkert – Cikkünkből kiderül, hogy miért

Az Állatkertek Éjszakája eseményhez az ország több intézménye is csatlakozott, hogy ezen a napon hosszabbított nyitvatartással és különleges élményekkel kedveskedjenek a látogatóknak. A győri Xantus János Állatkertben a vendégeket a kulisszák mögé is beengedték – cikkünket továbbgörgetve rengeteg fotót talál a programról. Az Állatkertek Éjszakájának megnyitóján részt vett Nagy István agrárminiszter, Pintér Bence, Győr polgármestere és Andréka György, a győri állatkert igazgatója.

Nagy István agrárminiszter a győri állatkert új csillagával, egy kabibarával. A fotó az Állatkertek Éjszakáján készült.

Fotó: Krizsán Csaba

Nagy István a párosujjú patásokat sújtó betegségről, a márciusban kitört száj- és körömfájás-járványról beszélt a megjelenteknek. A betegség légvonalban mindössze öt kilométerre, Kisbajcson ütötte fel a fejét. Mivel a vírus rendkívül könnyen terjed, az állatkerti állatok is veszélyben voltak.

– Ebben az állatkertben a száj- és körömfájás legalább 600 egyed számára jelentett veszélyt. Szeretném megköszönni az állatkert összes dolgozójának megfeszített munkáját. A száj- és körömfájás 72 napig tartott hazánkban, de a gondos munkának köszönhetően minden állat hiánytalanul megvan. Gratulálok a szakszerű munkához! – méltatta Nagy István agrárminiszter az állatkert munkatársait. – A minisztérium 80 millió forinttal támogatja a győri állatkert működését – jelentette be a miniszter.

