Kabibarák vitték a show-t

1 órája

A győri állatkert izgalmasabb éjszaka, mint nappal? – Sok fotó az Állatkertek Éjszakájáról

Címkék#állatkert#győr#Állatkertek éjszakája

Pénteken különleges programmal búcsúztatták a nyarat a győri állatkertben. A látogatók még azt is megnézhették, hogyan etetik a nagyvadakat; a tigriseket és a medvéket, de a cukiságbombákra, a kapibarákra is jutott a rivaldafényből. Rengeteg fotót hoztunk a győri állatkert különleges programjáról.

Pardavi Mariann

Az Állatkertek Éjszakája eseményhez az ország több intézménye is csatlakozott, hogy ezen a napon hosszabbított nyitvatartással és különleges élményekkel kedveskedjenek a látogatóknak. A győri Xantus János Állatkertben a vendégeket a kulisszák mögé is beengedték: megnyílt az elefántház, a gazdasági udvar kapuja, és láthatóvá vált, hogyan készülnek az állatok vacsorái. A győri állatkertben az érdeklődők a frissen átadott mentőközpontot is megismerhették.

kapibara, győri állatkert, állatkertek éjszakája
A győri állatkert sztárjai a kapibarák.
Fotó: Krizsán Csaba

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba győri állatkertben készített fotóit!

Különleges programmal búcsúztatták a nyarat a győri állatkertben

Fotók: Krizsán Csaba

A gyerekek színes papírforgókat készíthettek, a bátrabbak pedig részt vehettek éjszakai túrán. Látványetetések tették izgalmassá az estét: a tigrisek és az oroszlánok vacsoráját közelről figyelhették meg a látogatók. A győri állatkert sztárjai a kapibarák voltak – a hatalmasra nőtt, tengerimalacra hajazó állatokat etethették és simogathatták az érdeklődők.

Az Állatkertek Éjszakájának megnyitóján részt vett Nagy István agrárminiszter, Pintér Bence, Győr polgármestere és Andréka György, az állatkert igazgatója. Az agrárminiszter bejelentette: a minisztérium 80 millió forinttal támogatja az állatkertet. 

 

