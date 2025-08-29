A győri állatkert izgalmasabb éjszaka, mint nappal? – Sok fotó az Állatkertek Éjszakájáról

Az Állatkertek Éjszakája eseményhez az ország több intézménye is csatlakozott, hogy ezen a napon hosszabbított nyitvatartással és különleges élményekkel kedveskedjenek a látogatóknak. A győri Xantus János Állatkertben a vendégeket a kulisszák mögé is beengedték: megnyílt az elefántház, a gazdasági udvar kapuja, és láthatóvá vált, hogyan készülnek az állatok vacsorái. A győri állatkertben az érdeklődők a frissen átadott mentőközpontot is megismerhették.

A győri állatkert sztárjai a kapibarák.

Fotó: Krizsán Csaba

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba győri állatkertben készített fotóit!