Szúnyogok

Győrben is védekeznek a vérszívók ellen

Folytatódik a szúnyogirtás Győrben.

Győrben is védekeznek a vérszívók ellen

A Győr-Szol Zrt. arról tájékoztatta a gyor.hu-t, hogy 08.26 és 08.28 között a GÁZVAN Kft. a Győr-Szol Zrt. megbízásából biológiai szúnyoglárva-gyérítést végez Győr közigazgatási határán belül (kivéve természetvédelmi területek) található szúnyoglárva tenyészhelyeken. A gyérítés történhet platós terepjáróra szerelt IBC tartályból, nagynyomású szivattyú segítségével, gyalogosan szórással és kézi vagy gépi permetezéssel.

