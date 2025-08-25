Győrben is védekeznek a vérszívók ellen

A Győr-Szol Zrt. arról tájékoztatta a gyor.hu-t, hogy 08.26 és 08.28 között a GÁZVAN Kft. a Győr-Szol Zrt. megbízásából biológiai szúnyoglárva-gyérítést végez Győr közigazgatási határán belül (kivéve természetvédelmi területek) található szúnyoglárva tenyészhelyeken. A gyérítés történhet platós terepjáróra szerelt IBC tartályból, nagynyomású szivattyú segítségével, gyalogosan szórással és kézi vagy gépi permetezéssel.