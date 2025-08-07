augusztus 7., csütörtök

Két vasútállomás újul meg Győr térségében, Győrasszonyfa nagyon várja - képgaléria

A MÁV-csoport országos, több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított 14 vármegyében. A cél: korszerű, utasbarát vasútállomások létrehozása, így megújulhat Győrasszonyfa és Ács állomása is. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg.

Kisalföld.hu

A fejlesztések keretében vannak helyszínek, ahol vadonatúj, fűtött-hűtött utasvárók épülnek, máshol meglévő épületeket újítanak fel, és akad olyan is, mint például Gyula, ahol az állomás visszakapja eredeti, monarchia korabeli homlokzatát. A munkák Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már elkezdődtek. Győr-Moson-Sopronban Győrasszonyfa, Komárom-Esztergomban Ács, Leányvár és Esztergom-Kertváros állomása újulhat meg.

Győrasszonyfa nagyon várja - az állomást sokan használják
Győrasszonyfa nagyon várja - az állomást sokan használják.
Fotó: Krizsán Csaba

Győrasszonyfa nagyon várja

- Három-négy éve egy kicsit felújították a győrasszonyfai vasútállomást, kerékpártároló, esőbeálló épült. Sok győrasszonyfai használja a vonatot még mindig. Busszal Győr 50-60 perc, vonattal kicsit rövidebb, negyven perc. De hozzá kell tenni, hogy mostanában a Győr-Veszprém bakonyi vasútvonalon a járatok eléggé kiszámolhatatlanok, gyakran késnek sajnos. Győrasszonyfáról Győrbe sok diák utazik vonattal a tanév során, míg nyáron a kirándulók használják. A vasútállomás sajnos kiesik a település központjától, akik a falu másik végén laknak, azoknak elég nehéz megközelíteni. Örülünk, ha tényleg megszépül - nyilatkozta a Kisalföldnek Baróthyné Farkas Krisztina polgármester. 

 

Baróthyné Farkas Krisztina polgármester.
Fotó: Krizsán Csaba

A MÁV-nál érdeklődtünk a munka részleteiről, ha válaszolnak, közzétesszük.

Két vasútállomás újul meg Győr térségében

Fotók: Krizsán Csaba

 

