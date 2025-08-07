Két vasútállomás újul meg Győr térségében, Győrasszonyfa nagyon várja - képgaléria

A fejlesztések keretében vannak helyszínek, ahol vadonatúj, fűtött-hűtött utasvárók épülnek, máshol meglévő épületeket újítanak fel, és akad olyan is, mint például Gyula, ahol az állomás visszakapja eredeti, monarchia korabeli homlokzatát. A munkák Leányváron és Esztergom-Kertvárosban már elkezdődtek. Győr-Moson-Sopronban Győrasszonyfa, Komárom-Esztergomban Ács, Leányvár és Esztergom-Kertváros állomása újulhat meg.

Győrasszonyfa nagyon várja - az állomást sokan használják.

Fotó: Krizsán Csaba

Győrasszonyfa nagyon várja

- Három-négy éve egy kicsit felújították a győrasszonyfai vasútállomást, kerékpártároló, esőbeálló épült. Sok győrasszonyfai használja a vonatot még mindig. Busszal Győr 50-60 perc, vonattal kicsit rövidebb, negyven perc. De hozzá kell tenni, hogy mostanában a Győr-Veszprém bakonyi vasútvonalon a járatok eléggé kiszámolhatatlanok, gyakran késnek sajnos. Győrasszonyfáról Győrbe sok diák utazik vonattal a tanév során, míg nyáron a kirándulók használják. A vasútállomás sajnos kiesik a település központjától, akik a falu másik végén laknak, azoknak elég nehéz megközelíteni. Örülünk, ha tényleg megszépül - nyilatkozta a Kisalföldnek Baróthyné Farkas Krisztina polgármester.