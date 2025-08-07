Győr-Szol Zrt.: közleményben reagáltak a polgármester posztjára

A Győr-Szol Zrt. közleményét változtatás nélkül közöljük:

Pintér Bence polgármester nyilvános szerződésről „rántja le a leplet”, majd tényként közöl olyan körülményeket, melyek között összefüggés nincs –írja közleményében a Győr-Szol Zrt. A Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója nyomatékosan felhívja a figyelmet: szükségtelen a város első emberének a legnagyobb önkormányzati tulajdonban lévő cég rossz hírnevét keltenie - írja közleményében a Győr-Szol Zrt.

Az ugytudjuk.hu felületén, majd Pintér Bence közösségi médiában megjelent posztja kapcsán – mely egy tanácsadói szerződéssel kapcsolatban fogalmaz meg bírálatot -, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sárkány Péter úgy fogalmazott: a polgármester bejegyzéséből következik, hogy a Győr-Szol Zrt. a jogszabályoknak megfelelően járt el, hiszen ez a szerződés a cég weboldalán a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően közzétételre került. „A kérdéses szerződés egy olyan feladat ellátására vonatkozik, amelyet külső partnerrel kívánt megoldani a társaság. A feladatkörre a jogszabályoknak megfelelően pályázatot írtunk ki, a legkedvezőbb ajánlat három különböző ajánlat közül került kiválasztásra. A szerződés összege, a jogszabályoknak megfelelően látható a közzétételi listában, ebben eddig sem volt semmiféle titok” – emelte ki a társaság elnök-vezérigazgatója.

Sárkány Péter hozzátette: a polgármester posztjában már ingatlanokról és intézményvezetőkről is ír, holott ilyenről az ugytudjuk.hu cikke nem szól, és az érintett szerződés sem kapcsolódik a témához. „Ez a fajta kommunikáció, különösen a város első emberétől rendkívül kedvezőtlen színben tünteti fel a Győr-Szol Zrt.-t, holott az a város legnagyobb, saját tulajdonában lévő cége. A polgármester bejegyzése szükségtelenül negatív kontextusba helyezi az eredeti, nyilvános tényt, úgy beállítva, mintha az helytelen gyakorlatot feltételezne a társaságunknál. Az ilyen szándékkal megírt posztok a társaság megítélését erőteljesen rombolják, pedig a Győr-Szol Zrt. – mint az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló cég- minden munkatársa a városért dolgozik.”