58 perce
Még Hawaii szigetén is hatnak a pannonhalmi család gyógynövényei – Sok fotóval
Az őszi megfázásos nyavalyák gyógyítóját, a kakukkfüvet csütörtökön már másodjára szüretelték idén egy pannonhalmi családi gazdaságban. A borsmenta az utolsó erejével küzd az éghajlatunkon, de a kakukkfű köszöni, jól van. A családi gazdaság gazdasszonyával, Gyimesi Barbarával a birtokukon beszélgettünk az okokról és a gyógynövények áldásos hatásairól.
– A borsmenta idén három és fél deciliter olajat adott, tavaly egy litert kaptunk, azelőtt kettőt – sorolja az illatos, gyógynövényekkel és gyümölcsfákkal gazdagon beültetett pannonhalmi kertben Gyimesi Barbara. – Nem bosszankodtunk, elfogadtuk. Hálás vagyok, hogy lett egyáltalán ennyi.
A gazdaságban készült illóolajakat főként a megyénkben veszik-viszik – állítja szerényen Barbara, de némi unszolásra elárulja: Kínában, Hollandiában, Dániában, de még Hawaii szigetén is érzik a pannonhalmi gyógynövények áldásos hatását.
– Szerettem volna, ha mindenkinek jut a borsmentaolajból, akinek szüksége van rá, ezért kértem a vásárlóimat, módjával rendeljék – emlékezett vissza Barbara, aki, mint mondja, krónikus betegséggel küzdő vásárlója nem használhat orrsprayt, a megfázásos időszakban neki a borsmentaolaj ad enyhet.
Szerencsére a kakukkfűvel egészen más a helyzet, idén már másodjára szüreteli a család. Az első adagból cseppentett a beszélgetésünk alkalmával Barbara a kezemre, hogy megszagolhassam, milyen a tiszta, kiváló minőségű kakukkfűolaj. Órák múlva is érezhető volt a kellemes illat: selymesen kúszik az orrba.
Kattintson a képre és lapozza végig Csapó Balázs fotós galériáját a gyógynövény szüretről!
Még Hawaii szigetén is hatnak a pannonhalmi család gyógynövényeiFotók: Csapó Balázs
A beszélgetés nem sokáig zajlik ülve, a birtok árnyas fái alatt üldögélve, ugyanis a gyógynövények nem tudnak várni. A legmelegebb, napsütötte órákban kell szüretelni, akkor tudnak a legnagyobb mennyiségű és legkiválóbb minőségű olajat kinyerni belőle a feldolgozás során – tudjuk meg Barbarától. Előkerül az olló és a sarló, ugyanis kézi erővel szüretelnek. Ebbe a házaspárnak a kiskamasz fiuk, Szebasztián is besegít. Szeretettel, példamutatással terelgetik, nevelgetik három gyermeküket.
A délelőtti órákban kezdték a kakukkfű szüretét, estére kezükben tarthatják munkájuk gyümölcsét. A pannonhalmi apátság lepárlóüzemében nyerik ki az olajat, Barbara pedig kis üvegcsékbe palackozza otthonukban, a gazdaságban. Minden cseppje érték. Egyebek mellett köhögés és megfázás kezelésében ad természetes segítséget, de vírus- és baktériumölő hatása miatt fertőtlenítésre is kiváló. Az őszi nyavalyák gyógyítója.
– A természetes házi patika elengedhetetlen tartozéka – tartja Barbara, aki ha teheti, természetes megoldásokkal kúrálja családját.
Közben a család serényen dolgozik. Rengeteg munka, sok törődés, áldásos napfény, verejtékes öntözés: a legnagyobb erőfeszítések ellenére is a több száz kilogramm gyógynövény mindössze pár deciliter olajat hoz – tudjuk meg szüret közben.
– Ezért kell értékelni a gyógynövények olaját. Nagy kincs – véli Barbara. – Nem magunk mellett beszélek, hanem a természet mellett. Az embereknek jobban kellene kapcsolódni a természethez. Minden azonnal kell. A természetnek ritmusa van, ezt tisztelni kell.