Még Hawaii szigetén is hatnak a pannonhalmi család gyógynövényei – Sok fotóval

– A borsmenta idén három és fél deciliter olajat adott, tavaly egy litert kaptunk, azelőtt kettőt – sorolja az illatos, gyógynövényekkel és gyümölcsfákkal gazdagon beültetett pannonhalmi kertben Gyimesi Barbara. – Nem bosszankodtunk, elfogadtuk. Hálás vagyok, hogy lett egyáltalán ennyi.

Valiczkó Tamás és Gyimesi Barbara fiukkal, Szebasztiánnál szüretelték a kakukkfüvet. Az őszi nyavalyákra ez a gyógynövény kiváló lesz.

Fotó: Csapó Balázs

A gazdaságban készült illóolajakat főként a megyénkben veszik-viszik – állítja szerényen Barbara, de némi unszolásra elárulja: Kínában, Hollandiában, Dániában, de még Hawaii szigetén is érzik a pannonhalmi gyógynövények áldásos hatását.

– Szerettem volna, ha mindenkinek jut a borsmentaolajból, akinek szüksége van rá, ezért kértem a vásárlóimat, módjával rendeljék – emlékezett vissza Barbara, aki, mint mondja, krónikus betegséggel küzdő vásárlója nem használhat orrsprayt, a megfázásos időszakban neki a borsmentaolaj ad enyhet.

Szerencsére a kakukkfűvel egészen más a helyzet, idén már másodjára szüreteli a család. Az első adagból cseppentett a beszélgetésünk alkalmával Barbara a kezemre, hogy megszagolhassam, milyen a tiszta, kiváló minőségű kakukkfűolaj. Órák múlva is érezhető volt a kellemes illat: selymesen kúszik az orrba.

