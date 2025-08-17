Gyászol a kapuvári sportos közösség, elhunyt a bajnok

Ismét gyászhírt közölt közösségi oldalán a kapuvári sportegyesület. Elhunyt Henye Imre, az egyesület többszörös bajnoka, a Szabad Föld kupagyőztese, aki egész életében szolgálta Kapuvár sportját.

Tisztelt Szurkolóink! Sajnos ismét szomorú hírre ébredtünk. Elhunyt Henye Imre, egyesületünk többszörös bajnoka, Szabad Föld kupagyőztese, fantasztikus játékosa, később szakosztály vezetője, elnökségi tagja és nem utolsósorban lelkes szurkolója. Imre bácsi nélkül hosszú évek óta nem kezdődött el mérkőzés, legyen az edzőmérkőzés, bajnoki vagy kupameccs. Idegenben is rendszeresen buzdította a srácokat. Köszönünk mindent Imre bácsi. Emléke örökké velünk marad

- így búcsúztatta az egyesület Henye Imrét, aki meghatározó alakja volt a város sportéletének.

A hetvenes évek legendás kapuvári focicsapatáról, amelyben Henye Imre is meghatározó játékos volt, itt olvashatnak.