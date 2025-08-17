augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szomorú búcsú

40 perce

Gyászol a kapuvári sportos közösség, elhunyt a bajnok

Címkék#kupagyőztes#Kapuvári Sportegyesület#gyász#bajnok#elhunyt

Gyászol Kapuvár sportos közössége. Elhunyt a bajnok, akinek mindene volt a kapuvári sport, a kapuvári foci. Játékosként, vezetőként is szolgálta egyesületét.

Kisalföld.hu

Ismét gyászhírt közölt közösségi oldalán a kapuvári sportegyesület. Elhunyt Henye Imre, az egyesület többszörös bajnoka, a Szabad Föld kupagyőztese, aki egész életében szolgálta Kapuvár sportját.

 

Tisztelt Szurkolóink!

Sajnos ismét szomorú hírre ébredtünk. Elhunyt Henye Imre, egyesületünk többszörös bajnoka, Szabad Föld kupagyőztese, fantasztikus játékosa, később szakosztály vezetője, elnökségi tagja és nem utolsósorban lelkes szurkolója.

Imre bácsi nélkül hosszú évek óta nem kezdődött el mérkőzés, legyen az edzőmérkőzés, bajnoki vagy kupameccs.

Idegenben is rendszeresen buzdította a srácokat.

Köszönünk mindent Imre bácsi.

Emléke örökké velünk marad

- így búcsúztatta az egyesület Henye Imrét, aki meghatározó alakja volt a város sportéletének.

A hetvenes évek legendás kapuvári focicsapatáról, amelyben Henye Imre is meghatározó játékos volt, itt olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu