Görbicz Anita és Vincze Ottó is tagja a ZEBRÁnak

Kocsis Máté közösségi oldalán írta meg kik lettek a tagjai az általa alapított digitális polgári körnek. Görbicz Anita és Vincze Ottó is a nevek között van.

Görbicz Anita, Tóth Gabi és Bayer Zsolt is tagjai a ZEBRA digitális polgári körnek.

– A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket! - jellemezte a digitális polgári kört a politikus, írja a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté azt is elárulta, hogy kik a tagjai a jelenleg 30 fős csapatnak: Bayer Zsolt, Görbicz Anita, György-Horváth Zsuzsa, Hernádi Ádám, Kaminski Fanny, Nacsa Lőrinc, Nagy Feró, Németh Balázs, Oberfrank Pál, Szijjártó Péter, Vincze Ottó, Ibolya Csenge, L. Simon László, Máthé Áron, Vida Péter, Zavaros Eszter, Nacsa Olivér, Balaicz Zoltán, Ballai Attila, Bárdosi Sándor, Budai Ivett, Gazsó L. Ferenc, Kruchina Károly, Kálomista Gábor, Lajos Tamás, Pindroch Szilárd, Selmeczi Gabriella, Szebeni István, Tóth Gabi, Fábián László.