augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

20°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális polgári kör

30 perce

Görbicz Anita és Vincze Ottó is tagja a ZEBRÁnak

Címkék#Tóth Gabi#Vincze Ottó#Görbicz Anita

Elindultak. Görbicz Anita, Tóth Gabi és Bayer Zsolt is tagjai a ZEBRA digitális polgári körnek.

Kisalföld.hu

Kocsis Máté közösségi oldalán írta meg kik lettek a tagjai az általa alapított digitális polgári körnek. Görbicz Anita és Vincze Ottó is a nevek között van.

Görbicz Anita, Tóth Gabi és Bayer Zsolt is tagjai a ZEBRA digitális polgári körnek.
Görbicz Anita, Tóth Gabi és Bayer Zsolt is tagjai a ZEBRA digitális polgári körnek.

– A ZEBRA lelegeli az álhíreket, kineveti az ellenfelek legképtelenebb vádjait, tojik a gyűlölködőkre, és bokán rúgja a hivatásos hergelőket! - jellemezte a digitális polgári kört a politikus, írja a Magyar Nemzet.

Görbicz Anita is tag

Kocsis Máté azt is elárulta, hogy kik a tagjai a jelenleg 30 fős csapatnak: Bayer Zsolt, Görbicz Anita, György-Horváth Zsuzsa, Hernádi Ádám, Kaminski Fanny, Nacsa Lőrinc, Nagy Feró, Németh Balázs, Oberfrank Pál, Szijjártó Péter, Vincze Ottó, Ibolya Csenge, L. Simon László, Máthé Áron, Vida Péter, Zavaros Eszter, Nacsa Olivér, Balaicz Zoltán, Ballai Attila, Bárdosi Sándor, Budai Ivett, Gazsó L. Ferenc, Kruchina Károly, Kálomista Gábor, Lajos Tamás, Pindroch Szilárd, Selmeczi Gabriella, Szebeni István, Tóth Gabi, Fábián László. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu