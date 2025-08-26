Gólyák lepték el az egyetemet – Sok fotó, videó a színes hullámzásukról

Összesen 4739 fiatal kezdi meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen szeptemberben. Az elsőévesek – vagy ahogy az egyetemi szlengben nevezik őket, gólyák – közül ezren vágtak bele a gólyahét nevű kalandba, abban bízva, hogy életre szóló élményeket szerezhetnek. Elindult a Gólyahét Győrben, augusztus 26-án nyitották meg.

Nagy mosollyal indult a gólyahét Győrben: a fotón szereplő fiatalokkal videós interjút is készítettünk, lapozzon a cikk végére!

Fotó: Krizsán Csaba

– Mindenkinek gratulálok ahhoz, hogy sikeres felvételit tett, és itt lehet velünk – köszöntötte tegnap az egyetemi sportcsarnokban összegyűlt hallgatókat Lőrincz Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója, aki beszédében kiemelte a gólyatábor adta közösségépítő lehetőséget.

Őt követően Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a megnyitón a hála hangján szólt a fiatalokhoz.

– Az első és legfontosabb a köszönet. Köszönet azért, hogy Győrt és az egyetemünket választottátok – fordult a gólyákhoz. – Egyes szakokon negyven százalékkal emelkedtek a ponthatárok, így elmondhatom, hogy Magyarország legjobb hallgatói választottak minket, akiket mi az egyetemen családtagként fogadunk – tette hozzá Lukács Eszter, aki beszédében külön, angol nyelven is köszöntötte a külföldről érkezett hallgatókat.

Kattintson a képre és lapozza végig Krizsán Csaba fotós galériáját!