Elsőéves élmények

2 órája

Gólyák lepték el az egyetemet – Sok fotó, videó a színes hullámzásukról

Jó hangulatban, zenével és tánccal kezdték meg a bemelegítést azok a fiatalok, akik szeptemberben tanulmányaikat a győri Széchenyi István Egyetemen kezdik. Augusztus 26-án indult a gólyahét nevű négynapos program, amely az elsőéveseket kovácsolja össze.

Pardavi Mariann

Összesen 4739 fiatal kezdi meg tanulmányait a győri Széchenyi István Egyetemen szeptemberben. Az elsőévesek – vagy ahogy az egyetemi szlengben nevezik őket, gólyák – közül ezren vágtak bele a gólyahét nevű kalandba, abban bízva, hogy életre szóló élményeket szerezhetnek. Elindult a Gólyahét Győrben, augusztus 26-án nyitották meg. 

Nagy mosollyal indult a gólyahét Győrben: a fotón szereplő fiatalokkal videós interjút is készítettünk, lapozzon a cikk végére!
Fotó: Krizsán Csaba

– Mindenkinek gratulálok ahhoz, hogy sikeres felvételit tett, és itt lehet velünk – köszöntötte tegnap az egyetemi sportcsarnokban összegyűlt hallgatókat Lőrincz Gergő, az egyetem szolgáltatási és brandigazgatója, aki beszédében kiemelte a gólyatábor adta közösségépítő lehetőséget.

Őt követően Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettese a megnyitón a hála hangján szólt a fiatalokhoz.

– Az első és legfontosabb a köszönet. Köszönet azért, hogy Győrt és az egyetemünket választottátok – fordult a gólyákhoz. – Egyes szakokon negyven százalékkal emelkedtek a ponthatárok, így elmondhatom, hogy Magyarország legjobb hallgatói választottak minket, akiket mi az egyetemen családtagként fogadunk – tette hozzá Lukács Eszter, aki beszédében külön, angol nyelven is köszöntötte a külföldről érkezett hallgatókat.

Rengeteg fotót és videót hoztunk a győri gólyahét megnyitójáról

Fotók: Krizsán Csaba

– Győr számít rátok, ti pedig számíthattok a támogatásunkra – hangsúlyozta beszédében magyarul és angolul Boncsarovszky Péter, a fiatalokért és civil közösségekért felelős tanácsnok.

Vályi Nagy Dávid, a hallgatói önkormányzat elnöke arra biztatta a gólyákat, hogy ismerjék meg az egyetemi hagyományokat, és a tanulmányaik mellett vegyenek részt a különféle szakkörök és hallgatói közösségek munkájában.

Megható és vidám a gólyahét Győrben

A gólyahét megnyitójának megható pillanata volt, amikor a tömeg a „Ki a legnagyobb magyar?” kérdésre teli torokból, hosszú ideig skandálta Széchenyi István nevét.  A gólyák vidám, tömeges hullámzást adtak elő, zenével és jókedvvel. 

Gólyák a Neptun felületre

Bíró Orsolya, Balassa József Mihály és Sári Eszter az ország különböző pontjairól érkeztek Győrbe, hogy itt kezdjék meg tanulmányaikat, és a Neptunon, a hallgatói online felületen intézzék az egyetemi ügyeiket: Tatabányáról, Komáromból és Veszprémből költöznek a folyók városába. Kérdésünkre elmondták, szerintük az egyre sokasodó feladatokkal járó felelősség és önállóság a csalhatatlan jelei annak, hogy középiskolásokból egyetemistákká váltak. 


 

 

