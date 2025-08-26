A mosonszentmiklósi nagymama házában bukkant rá a festményre, nemzetközi filmes sikert hozott a találkozás

– A Giotto jó utóda című film bekerült a Tony Curtis International Film Festival 2025 versenyprogramjába. A szervezők – a Magyar Hollywood Tanács, a mátészalkai önkormányzat és az Origo Filmstúdió – a világhírű filmóriás, Tony Curtis előtt tisztelegve rendezik meg az idei seregszemlét. A szakmai zsűri a negyven országból érkezett közel kétszáz nevezés közül választotta ki azt a negyven alkotást, amelyek versenybe szállhatnak a fesztiválon – tudtuk meg a kunszigeti Gecsei Ádámtól, aki egy budapesti társrendezővel, Varjú Krisztiánnal készítette a filmet. A rangos esemény megnyitóját szeptember 24-én tartják Mátészalkán.

Gecsei Ádám és Varjú Krisztián a Hittudományi Főiskolán tartott filmbemutatón.

Fotó: Pomaranski Luca

A dokumentumfilm középpontjában Samodai József áll, akinek festményei csaknem harminc templom falait díszítik. A művész negyven éve hunyt el, Gecsei Ádám azonban teljesen véletlenül bukkant rá a munkásságára.

Gecsei Ádám filmje a nagymama házából indult

– Feleségem mosonszentmiklósi nagymamájánál, Kati néninél figyeltem fel egy tájképre az ágy fölött, amelyről később kiderült, hogy Samodai alkotása. Az interneten alig találtam róla információt, ez pedig még inkább felkeltette az érdeklődésemet – emlékezett vissza Gecsei. – Megfogott, hogy Samodai egyenes gerincű, vallásos emberként dolgozott egy olyan korban, amikor mindez nem számított értéknek.