Helyi közélet

1 órája

Gázolt a vonat, kimaradás, késés a győri fővonalon

Címkék#Biatorbágy#útvonal#győri fővonal#baleseti

Elgázolt egy embert a vonat. Kimaradásokra kell számítani a győri fővonalon.

Gázolt a vonat, kimaradás, késés a győri fővonalon

Elgázolt egy embert a vonat Herceghalom határában, az 1-es főút közelében csütörtökön - közölte a katasztrófavédelem. A  baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni, a rajta utazó több mint kétszáz embernek a tűzoltók segítenek átszállni a helyszínre érkező mentesítő járatra. A Mávinform közlése szerint a baleseti helyszínelés miatt Biatorbágy és Herceghalom között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a délutáni órákban hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő vonatokra kell számítani a győri fővonalon.  

 

