1 órája
Elgázoltak egy nőt Sopronban
Hétfőn délelőtt gázolás történt Sopronban a Győri úton, a helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek.
A gázolásos baleset körülményeivel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a mentőszolgálattal és a rendőrséggel, válaszukat alább olvashatják.
Gázolás történt Sopronban
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy augusztus 25-én 8 óra körül Sopronban, a Csengery utcában egy kijelölt gyalogos átkelőhelyen szabályosan kelt át az úton egy 45 éves nő, amikor egy gépjármű elütötte. A hölgy a balesetben súlyosan megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba vitte.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.
Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság vizsgálja.
