Elgázoltak egy nőt Sopronban

A gázolásos baleset körülményeivel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a mentőszolgálattal és a rendőrséggel, válaszukat alább olvashatják.

Gázolás történt a Győri úton, Sopronban. Fotó: Derdák Dániel

Gázolás történt Sopronban

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy augusztus 25-én 8 óra körül Sopronban, a Csengery utcában egy kijelölt gyalogos átkelőhelyen szabályosan kelt át az úton egy 45 éves nő, amikor egy gépjármű elütötte. A hölgy a balesetben súlyosan megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba vitte.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság vizsgálja.

