augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Elgázoltak egy nőt Sopronban

Címkék#gázolás#gyalogos#baleset

Hétfőn délelőtt gázolás történt Sopronban a Győri úton, a helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek.

Kisalföld.hu

A gázolásos baleset körülményeivel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a mentőszolgálattal és a rendőrséggel, válaszukat alább olvashatják.

gázolás
Gázolás történt a Győri úton, Sopronban. Fotó: Derdák Dániel

Gázolás történt Sopronban

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy augusztus 25-én 8 óra körül Sopronban, a Csengery utcában egy kijelölt gyalogos átkelőhelyen szabályosan kelt át az úton egy 45 éves nő, amikor egy gépjármű elütötte. A hölgy a balesetben súlyosan megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba vitte.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 40 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak kórházba.

Az eset körülményeit a Soproni Rendőrkapitányság vizsgálja.  

Nemrégiben Győrben is több embert ütöttek el a forgalmas zebrán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu