Kiss-M. Vencel városi kitüntetést kapott, önzetlenségét, gyermekszeretetét, segítőkészségét ismerték el

Megnyitó beszédében Horváth László polgármester sejtelmesen fogalmazott. Először megköszönte minden támogatónak a segítséget, majd rátért arra, hogy Kapuváron és Gartán sok jóérzésű ember él. Sokan méltóak az elismerésre. "Él azonban Kapuvár-Gartán egy olyan ember, aki önzetlenségével, szeretetével és jóindulatával beírta magát Kapuvár-Garta történetébe. Sokat tesz az iskolás és óvodás gyerekekért, a fiatalokért, idősekért. Szereti a lovas sportot, szereti az emberekkel megismertetni a természet szépségeit.

Ha kell, disznóölést tart, vagy rendezvényt szervez, amivel színesíti a város életét. Általában nem szeret az első sorban állni és a háttérben van. Mindig bízhatok benne, bárhol is képviseli Kapuvárt és Gartát.

Kapuvár képviselő-testülete Kiss-M. Vencel részére, aki Kapuvár közösségi életében úgy a múltban, mint a jelenben aktívan és önzetlenül részt vesz, elismerésként a Kapuvár Városáért Emlékérmet adományozta.

Így tapsolta meg a közönség a díjazottat:

A kitüntetett gazda, miután átvette az emlékérmet és az oklevelet, a mikrofonhoz lépett és elcsukló hangon köszönte meg a kitüntetést. Többet nem is tudott mondani, nem is kellett megszólalnia. A gartai közönség vastapssal gratulált a díjához, ezzel is kifejezve elismerését mindazért, amit Kiss-M. Vencel véghez vitt az elmúlt évtizedekben.

Vencel Kapuváron született, egész élete Kapuvárhoz, Gartához kötődik. Az elmúlt évtizedekben rengeteget dolgozott azért, hogy a Kapuvári Lóbarátok Köre kezelésében lévő volt MEDOSZ-pálya a lovassport számára minden igényt kielégítővé váljon. Munkáját mindig önzetlenül, felajánlásból végezte. Lovaskocsijával lassan elengedhetetlen részese a kapuvári rendezvényeknek, ahol az érdeklődő vendéget a városban kocsikáztatja.