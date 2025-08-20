48 perce
Kiss-M. Vencel városi kitüntetést kapott, önzetlenségét, gyermekszeretetét, segítőkészségét ismerték el
A Kapuvár Városáért Emlékérem kitüntetést ítélte oda a helyi képviselő-testület Kiss-M. Vencel kapuvári gazdának, aki a Garta napon vette át a díjat. Kiss-M. Vencel évtizedek óta önzetlenül szolgálja a települést, népszerűsíti természeti környezetét, a lovassportot, a várost és szívügye a gartai városrész jósorsa.
Kiss-M. Vencel évtizedek óta veszi ki részét Kapuvár és Garta közéletéből, energiát, időt és sokszor pénzt is áldoz szeretett szülővárosáért. Teszi mindezt önzetlenül, fizetsége az, ha örömet tud szerezni másoknak. Kiss-M. Vencel a napokban elismerést kapott: a Kapuvár Városáért Emlékérmet vehette át Horváth László polgármestertől. Éppen a Garta Nap rendezvényen, melynek egyik szervezője Kiss-M. Vencel. Vastaps kísérte a kitüntetést, jelezve, a helyiek is ismerik és elismerik földijüket.
Kitüntetés a Garta napon
Idén rendezték meg a tizenhatodik Garta Napot, melyen Kapuvár gartai városrészét, az egykor önálló települést ünneplik a helyiek. Kulturális műsorok, terményáldás, veterán járművek és motorok felvonulása, lovasfelvonulás szerepelt többek között a programban. A megnyitón pedig olyan embert méltattak és tüntettek ki, aki évtizedek óta szolgálja Gartát, ott van mindenhol, ahol elkel a segítség.
Megnyitó beszédében Horváth László polgármester sejtelmesen fogalmazott. Először megköszönte minden támogatónak a segítséget, majd rátért arra, hogy Kapuváron és Gartán sok jóérzésű ember él. Sokan méltóak az elismerésre. "Él azonban Kapuvár-Gartán egy olyan ember, aki önzetlenségével, szeretetével és jóindulatával beírta magát Kapuvár-Garta történetébe. Sokat tesz az iskolás és óvodás gyerekekért, a fiatalokért, idősekért. Szereti a lovas sportot, szereti az emberekkel megismertetni a természet szépségeit.
Ha kell, disznóölést tart, vagy rendezvényt szervez, amivel színesíti a város életét. Általában nem szeret az első sorban állni és a háttérben van. Mindig bízhatok benne, bárhol is képviseli Kapuvárt és Gartát.
Kapuvár képviselő-testülete Kiss-M. Vencel részére, aki Kapuvár közösségi életében úgy a múltban, mint a jelenben aktívan és önzetlenül részt vesz, elismerésként a Kapuvár Városáért Emlékérmet adományozta.
A kitüntetett gazda, miután átvette az emlékérmet és az oklevelet, a mikrofonhoz lépett és elcsukló hangon köszönte meg a kitüntetést. Többet nem is tudott mondani, nem is kellett megszólalnia. A gartai közönség vastapssal gratulált a díjához, ezzel is kifejezve elismerését mindazért, amit Kiss-M. Vencel véghez vitt az elmúlt évtizedekben.
Vencel Kapuváron született, egész élete Kapuvárhoz, Gartához kötődik. Az elmúlt évtizedekben rengeteget dolgozott azért, hogy a Kapuvári Lóbarátok Köre kezelésében lévő volt MEDOSZ-pálya a lovassport számára minden igényt kielégítővé váljon. Munkáját mindig önzetlenül, felajánlásból végezte. Lovaskocsijával lassan elengedhetetlen részese a kapuvári rendezvényeknek, ahol az érdeklődő vendéget a városban kocsikáztatja.
Kiemelkedő a hagyományos adventi sétakocsikázás, amelyre egyre nagyobb igény van. A Kapuvár Térségi Általános Iskola és a Király-tó Óvoda és Bölcsőde gyermekeinek kirándulásában és szórakoztatásában is szerepet vállal. Szervezője az évente megrendezésre kerülő Garta napnak. A városban és határon túl végzett jótékonysági tevékenysége is kiemelkedő. Legfontosabb számára a természet szeretete, az önzetlen segítés és a gyermekekért való tenni akarás. Készségesen segíti a város közéletét.